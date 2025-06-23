Kastamonu'da çığır açan buluş! Türkiye'nin en uzun mağarası olabilir! Kastamonu'da keşfedilen gizemli mağara Sinop'a mı uzanıyor?

Mağaranın girişine geldiğimizde de su kaynakları bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz mağaranın girişi bin 610 rakımda yer alıyor. Mağaranın ağzı şu anda tamamen karla kapanmış durumda, mağaranın içerisine doğru arkadaşlarımızla birlikte biraz indik, alttan suyun indiğini gördük. Kar olduğu için birde mağara derinine gitmek için fazla cesaret edemedik. Burası hem macera turizmi için hem mağara turizmi için aynı zamanda jeopark alanı için inanılmaz bir yer. Bir dağın altından su geçiyor ve bu mağaranın hemen alt tarafında, yani, 4 kilometre aşağında da İnaltı Mağarası bulunuyor.