Kastamonu'da çığır açan buluş! Türkiye'nin en uzun mağarası olabilir! Kastamonu'da keşfedilen gizemli mağara Sinop'a mı uzanıyor?
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan saha çalışmaları sırasında yeni bir mağara keşfedildi. Bu keşif, bölgede büyük heyecan yaratırken, mağaranın Sinop'un Ayancık ilçesindeki ünlü İnaltı Mağarası'na kadar uzandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Eğer bu iddia doğrulanırsa, Türkiye'nin en uzun ve en dikkat çekici mağara sistemlerinden biri ortaya çıkabilir!
İHA
• 23 Haziran 2025 - 13:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2025 - 13:52 • Son Güncelleme: