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MagazinKasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
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• 08 Nisan 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:

Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi tanıdık çıktı!

TRT1'in dizisi Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı merak konusu olmuştu. Aktaş'ın sevgilisi de oyuncu çıktı. İşte detaylar...

• 08 Nisan 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Kasaba Doktorunun Ömeri Deniz Can Aktaşın sevgilisi tanıdık çıktı
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Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru şimdiden merak konusu oldu.

2Kasaba Doktorunun Ömeri Deniz Can Aktaşın sevgilisi tanıdık çıktı

Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı merak edilmeye başlandı.

3Kasaba Doktorunun Ömeri Deniz Can Aktaşın sevgilisi tanıdık çıktı

Deniz Can Aktaş'ın, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

4AŞKSIZ YAPAMAM

"AŞKSIZ YAPAMAM"

Hafsanur Sancaktutan daha önce özel hayatıyla ilgili, "Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

5ÖZEL HAYATIMIZI VE İŞİMİZİ AYRI TUTUYORUZ

"ÖZEL HAYATIMIZI VE İŞİMİZİ AYRI TUTUYORUZ"

Mutlu ilişkinin sırlarını da dile getiren Hafsanur Sancaktutan, "Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi... Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu." şeklinde konuşmuştu.

6DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM DEMİŞTİ

"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü isim (21), geçtiğimiz haftalarda kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunmuştu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum." demişti.

7DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Şu sıralar 'Kasaba Doktoru' adlı dizide Ömer karakterini canlandırıyor.

8Kasaba Doktorunun Ömeri Deniz Can Aktaşın sevgilisi tanıdık çıktı

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