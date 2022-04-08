Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi tanıdık çıktı!

"ÖZEL HAYATIMIZI VE İŞİMİZİ AYRI TUTUYORUZ"

Mutlu ilişkinin sırlarını da dile getiren Hafsanur Sancaktutan, "Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi... Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu." şeklinde konuşmuştu.