Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
TRT1'in dizisi Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı merak konusu olmuştu. Aktaş'ın sevgilisi de oyuncu çıktı. İşte detaylar...
Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru şimdiden merak konusu oldu.
Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı merak edilmeye başlandı.
"ÖZEL HAYATIMIZI VE İŞİMİZİ AYRI TUTUYORUZ"
Mutlu ilişkinin sırlarını da dile getiren Hafsanur Sancaktutan, "Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi... Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu." şeklinde konuşmuştu.
"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM" DEMİŞTİ
Öte yandan ünlü isim (21), geçtiğimiz haftalarda kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunmuştu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum." demişti.
DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Şu sıralar 'Kasaba Doktoru' adlı dizide Ömer karakterini canlandırıyor.