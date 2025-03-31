Kars'taki Peynir Müzesi'nde dikkat çeken makine! 120 yaşındaki eseri görenler maziye gidiyor

Türkiye'deki tek tematik peynir müzesi, alan olarak dünyanın en büyük peynir müzesi. Müzede maketlerin yanı sıra çok fazla alet bulunmakta. Gravyer kesiminde kullanılan tel karıştırıcılar ile rende makinesi de var. Bunlar da çok eski ürünler. Bu yönüyle oldukça ligi görüyor." dedi.