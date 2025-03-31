Kars'taki Peynir Müzesi'nde dikkat çeken makine! 120 yaşındaki eseri görenler maziye gidiyor
Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan, yayla yaşamı ile gravyer başta olmak üzere farklı peynir çeşitlerinin üretiminin anlatıldığı Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'nde, yaklaşık 120 yıllık kollu süt çekme makinesi ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, 'Müzemiz 2022 yılında ziyarete açıldı. Türkiye'deki tek tematik peynir müzesi, alan olarak dünyanın en büyük peynir müzesi' dedi.
AA
• 31 Mart 2025 - 13:27 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Mart 2025 - 13:27 • Son Güncelleme: