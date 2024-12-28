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Kars'ta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu! Her şey 22 yıl önce başladı

Karslı üretici kenttin zorlu coğrafyasında sıra dışı bir projeye imza atarak deve kuşu üretimine başladı.

İHA
• 28 Aralık 2024 - 09:33 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Aralık 2024 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Kurduğu çiftlikte ilk olarak 5 deve kuşu ile başlayan merkez Esenkent köyünden Metin Tetik, daha önce İstanbul'da 22 yıl deve kuşu üreticiliği yaptığını, deve kuşlarının eski 35 derece soğuğa dayanıklı olduklarını belirtti.

2Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Esenkent köyünde kendisine ait arazi üzerinde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliğine başlayan Tetik, deve kuşu başta yumurtası olmak üzere her şeyinin pazarının olduğunu kaydetti.

3Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Çiftliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üretici Metin Tetik, “22 yıllık bir hayalimizdi. Bugüne nasipti, Ağrı Doğubayazıt'tan aldık.

4Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Bizim ki hobi değil, ileriye dönük, çiftlik olsun, kesim olsun, bugün başlayıp yarın bırakacak birisi değilim.

5Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Her türlü yemi yiyorlar, yumurta zamanı, yumurta yemi veriyoruz. Bakımlarında bir sıkıntı yok. eksi 35-40'a dayanıyorlar” dedi.

6Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Devekuşunun gezinme alanı olan bir hayvandır, kapalı yerde kalmayı sevmez diyen Tetik, “sene de 80 yumurta veriyor.

7Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Bunlara bir aile deniliyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek oluyor. Ona da bir aile diyoruz. İleride inşallah büyüteceğiz” diye konuştu.

8Karsta ilk deve kuşu çiftliği kuruldu Her şey 22 yıl önce başladı

Karslı üreticinin bu sıra dışı girişimi kente ilk oluyor. Üretici Metin Tetik, ilgiyle karşılanan projeyi daha da geliştireceğini, başta eti olmak üzere tüyü, tırnağı, derisi ve yumurtasının pazarının bulunduğu kaydetti.