Kars'ta 5'inci kez düzenlendi: Meydancık Köyü'nde dev organizasyona yoğun ilgi

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Özellikle çekişmeli geçen yarışlarda bazı atların finiş çizgisine yan yana gelmesi heyecanı artırırken, vatandaşlar cep telefonlarıyla yarışları görüntüledi.Yarışların düzenlenmesine önemli katkı sağlayan Uğur Boy, elinden geldiğince bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. Boy, rahvan at yarışlarının devamının geleceğini kaydetti.Kars’ın köklü gelenekleri arasında yer alan rahvan at yetiştiriciliğinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli görülen organizasyon, bölgedeki at sahiplerini ve yarışseverleri bir araya getirdi.Rahvan atların özel yürüyüş biçimi ve binicilerin at üzerindeki hakimiyetinin ön plana çıktığı yarışlar, aynı zamanda bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladı.Meydancık köyündeki yarış alanında gün boyunca renkli görüntüler oluşurken, aileleriyle birlikte etkinliğe gelen vatandaşlar hem yarışları izledi hem de geleneksel at kültürünü yakından görme fırsatı buldu.Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi. Organizasyon, dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almasının ardından sona erdi.