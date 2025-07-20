Karpuz üreticisine büyük destek! 20 ton ürün alıp ücretsiz dağıttılar

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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan desteklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen Osmaneli Soğucakpınar köyü Kaşıkçılar mevkiinde karpuz üreten çiftçilerimize, özellikle kadın çiftçilerimize destek amaçlı karınca misali bir desteğimiz olsun istedik. Pazaryeri Belediyesi olarak bir kamyon karpuz aldık. İnşallah devamı da gelsin diye düşünüyoruz. Aldığımız karpuzları da Pazaryerili hemşehrilerimize ücretsiz olarak kendilerine takdim edelim istedik. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah rabbim böyle günler yaşatmasın. Çiftçilerimize de inşallah destek olan da çıkar" dedi.