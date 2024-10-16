Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu



VAN 7°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.