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GündemKarla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Kar yağışları ve gök gürültülü sağanaklar yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

• 16 Ekim 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
• 16 Ekim 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 21°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 12°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 17°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 20°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 18°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 19°C, 27°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.