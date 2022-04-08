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MagazinKargo Grubu'nun eski solisti Koray Candemir'in acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Derya EVREN - Osman BAKIR- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:

Kargo Grubu'nun eski solisti Koray Candemir'in acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in 9. kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı.

Derya EVREN - Osman BAKIR- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
1Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Koray Candemir'i acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

2Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.

3Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.

4Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

5Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

6Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

7Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

8Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı
9Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı
10Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı
11Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin acı günü Annesi son yolculuğuna uğurlandı

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