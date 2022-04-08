Derya EVREN - Osman BAKIR- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
Kargo Grubu'nun eski solisti Koray Candemir'in acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in 9. kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı.
Derya EVREN - Osman BAKIR- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Nisan 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
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Koray Candemir'i acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.
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Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.