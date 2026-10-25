Karadeniz’in ahşap evlerinde şiir gibi konaklama: Borçka'da edebiyat rotası
Artvin’in Borçka ilçesinde hayata geçirilen örnek proje yalnızca tarihi evleri değil, Karadeniz’in kültürel hafızasını da geleceğe taşımayı amaçlıyor. Yıkılmaya yüz tutmuş veya kaderine terk edilmiş ahşap evler ve serenderler, bulundukları yerden özenle sökülerek, aslına uygun biçimde restore ediliyor.
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Konaklama amacıyla turizme kazandırılan bu köy evlerinde, söz konusu projeyi değerli kılan ise her evin, her odanın, Türk edebiyatında iz bırakmış şairlerin adını yaşatıyor olması.Ahmed Arif, Atilla İlhan, Sebahattin Ali, Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Yusuf Hayaloğlu vs gibi şair isimleri verilen odaları, genelde ailelerin yanı sıra kitap yazacak olan yazarlarda tercih ediyor.
Söz konusu odalar, isimlerini taşıyan şairlerin genelde sevdikleri renklerle tasarlanıyor. Böylece misafirler bir odada değil, bir kültür atmosferinde konaklamış oluyor.İşletme sahibi olan Hikmet Akçelik; amaçlarının eski evleri kurtarmaktan çok daha fazlası olduğunu vurgularken, her yıkılan evle ve serender ile birlikte yalnızca ahşap bir bina değil, o evde yaşanmış hikayeler, gelenekler ve ahşap ustalığı da yok olduğunu, bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını ifade ediyor.
İnsanlar sadece konaklamıyor, Karadeniz’in ve Artvin’in ve Gürcistan sınırındaki o nefis ekolojik sistemin ruhunu da hissediyor. Doğayla iç içe konumlanan tesis, bölgenin mimarisi ve kültürel zenginliği ile ülkemiz edebiyatını da bir araya getiriyor.