Karadeniz’in ahşap evlerinde şiir gibi konaklama: Borçka'da edebiyat rotası

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Söz konusu odalar, isimlerini taşıyan şairlerin genelde sevdikleri renklerle tasarlanıyor. Böylece misafirler bir odada değil, bir kültür atmosferinde konaklamış oluyor.İşletme sahibi olan Hikmet Akçelik; amaçlarının eski evleri kurtarmaktan çok daha fazlası olduğunu vurgularken, her yıkılan evle ve serender ile birlikte yalnızca ahşap bir bina değil, o evde yaşanmış hikayeler, gelenekler ve ahşap ustalığı da yok olduğunu, bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını ifade ediyor.