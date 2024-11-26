Karadeniz'de korkulan oldu! ‘Nehirlerde mikroplastiğe rastlamadığımız örnek yok’
Karadeniz’de son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, dereler ve nehirlere bırakılan atıkların denize ulaşıp önemli bir kirlilik kaynağı oluşturduğunu ortaya koydu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, “Son 10 yıl içinde mikroplastik sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Artık nehirlerde mikroplastiğe rastlamadığımız bir örnek bile yok” şeklinde uyarıda bulundu. Bu bulgular, bölgedeki su kirliliğinin ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerin giderek arttığını gösteriyor.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 26 Kasım 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 26 Kasım 2024 - 11:31 • Son Güncelleme: