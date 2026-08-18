Karadeniz'de balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor: Tezgahlar o balıkla şenlenecekti, vatandaş balığa doyacak!

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Karadeniz, diğer balıkçıların tespitlerinin de bu yönde olduğunu ifade ederek, "Doğudan batıya hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut yoğun görünüyor." diye konuştu.



Balıkçı Tarık Arslantürk de palamudun yanı sıra istavrit, mezgit ve barbunun bolca avlanacağını belirterek, "Çok güzel bir sezon bizleri bekliyor. 1 Eylül'den itibaren tezgahlarımız şenlenecek. İnşallah vatandaşlarımız balığa doyacak." ifadesini kullandı.