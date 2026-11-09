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Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

09.11.2026 - 10:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak Güney Çevre Yolu Projesi'nde 7 farklı noktada eş zamanlı çalışmalar sürüyor. Akçaabat şehir geçişini bypass edecek 16,5 kilometrelik ilk etapta, 7 adet çift tüp tünel ve viyadük imalatlarıyla transit ulaşım şehir dışına alınacak.

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1Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

Trabzon'un ulaşım altyapısını köklü şekilde değiştirecek Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak olan Güney Çevre Yolu, alternatif bir güzergâh oluşturarak transit geçişleri Akçaabat şehir merkezinin dışına alacak.

2Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

Bu yönüyle hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de şehir içi yaşam kalitesi önemli ölçüde artacak. Projede sahada yoğun bir çalışma yürütülürken, 7 farklı noktada eş zamanlı olarak imalatlar sürdürülüyor.

3Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişini kapsayan 1. etap 16,5 kilometre olarak planlanıyor. Güzergâh, Mersin mahallesinden başlayarak mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak.

4Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

Projede 2x3 şeritli, 32 metre genişliğinde bölünmüş yol standardı uygulanacak. 1. etapta toplam uzunluğu 14,35 kilometre olan 7 adet çift tüp tünel, 878 metre uzunluğunda 7 adet viyadük ve Mersin, Düzköy ile Sera Gölü noktalarında 3 adet köprülü kavşak yer alıyor. Yan yollarla birlikte 10 adet köprü inşa edilecek. Çalışmalar kapsamında tünellerde portal imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, kazı ve destek çalışmaları devam ediyor.

5Karadeniz Sahil Yolu rahat nefes alacak! Trabzon trafiğini kökten çözecek dev projede sona gelindi

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şu anda en önemli noktanın Düzköy Kavşağı'nın bulunduğu bölge olduğunu kaydederek "Güney Çevre Yolu'nun tamamlanması ve inşaat sürecinin yürütülmesi konusunda şu anda herhangi bir problem bulunmuyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle Mersin Mahallesi'nden Sera Vadisi'ne kadar olan kısımlarda, köprü ve menfezli geçişler olarak adlandırılan sanat yapılarının yapımı kademeli şekilde tamamlanma aşamasına geldi. Şu anda en önemli nokta, Düzköy Kavşağı'nın bulunduğu bölge. Bu kavşaktaki çalışmalar devam ediyor. Diğer bölümlerde ise çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bundan sonraki süreçte tünel çalışmalarının da tamamlanmasıyla Güney Çevre Yolu bitirilmiş olacak. Şehir içerisinde trafik yükünde artış yaşanıyor. Bu artışın yönetilebilmesi için Güney Çevre Yolu, Pulathane Bulvarı ve sahil yolunun tamamlanması ve birbirine bağlanması gerekiyor. Güney Çevre Yolu tamamlandığında transit trafiğin büyük bölümünü bu güzergâh üstlenecek. Böylece şehir içi ulaşımda sahil yolumuz ve Pulathane Bulvarı, yani Tanjant da şehrimize hizmet vermeye devam edecek. Bu yolların birbirine entegre edilmesiyle trafik yükünün, özellikle kavşaklardaki yoğunluğun da nispeten azalması bekleniyor" diye konuştu.

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