Karaciğeri temizliyor! Kan şekerini dengeliyor, kansere kalkan... Vücuttaki zehri söküp atıyor, günde iki diş yeterli...

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Düşük kemik kütlesi, tüm dünyada özellikle yaşlılarda karşılaşılan en önemli sorunlarda biri. İlerleyen yaş, kırık riskini artırabilecek osteoporoz gelişimine yol açabilir. Karanfildeki bazı bileşiklerin bazı çalışmalarda kemik kütlesinin korunmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışma, öjenol içeriği yüksek karanfil özütünün çeşitli osteoporoz belirteçlerini iyileştirdiğini ve kemik yoğunluğunu ve gücünü artırdığını buldu. Karanfil ayrıca manganez açısından da zengindir ve sadece 1 çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfilde günlük ihtiyacın %30'unu etkileyici bir şekilde sağlar. Manganez, kemik oluşumunda rol oynayan ve kemik sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan bir mineraldir. Bir hayvan çalışması, 12 hafta boyunca manganez takviyesi almanın kemik mineral yoğunluğunu ve kemik büyümesini arttırdığını buldu.