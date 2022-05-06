Karaciğeri bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor
Karaciğerin asıl işlevi yediğimiz besinleri vücudumuzun kullanabileceği maddelere çevirmesidir. Aynı zamanda vücutta bulunan tüm toksinlerin de ayrıştırılmasını sağlar. Kendini yenileyebilen tek organ olsa da sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı karaciğerimize mümkün olduğunca iyi bakmaktan geçer. İşte karaciğeri zehirleyen ve kesinlikle uzak durmanız gereken besinler…
Binden fazla enzimin üretiminde rol oynayan karaciğer, kan şekerini normal seviyede tutmayı, belirli hormonları düzenlemeyi sağlayarak en önemli işlevlerden bir çoğunu kendi başına üstlenir. Hayati organların başında gelen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı ise beslenmeden geçer.
ÇİN TUZU
Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.
Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.
Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.
CİPS
İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.
Trans yağlar ve yüksek tuz miktarı ile cipsler diyabet, felç ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.
KONSERVELER
Konserve ürünler çabuk bozulmaması için yüksek miktarda tuz barındırır
Tuz ise karaciğer için sağlıksız besinlerin başında gelmektedir.Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.
Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.
FAST FOOD
Patates kızartması, hamburger ve pizza kimsenin hayır diyemediği lezzetlerden olsa da karaciğerimiz için tam bir kabustur.
Aşırı ve yüksek doymuş yağın içerisinde pişen bu tip yiyecekler karaciğerin sindirmesi için fazladan çalışmasına neden olur.
Aynı zamanda kilo alımına ve karaciğer yağlanmasına da yol açarlar.
ŞEKER
Aşırı şeker tüketmek sadece dişlerinize zarar vermez, karaciğerinizi de kötü etkiler.
Organlar yağ üretmek için tek tip şekeri kullanır, o da fruktozdur.
Aşırı rafine şeker ve fruktozlu mısır şurubu kullanımı ise karaciğerde yağ birikmesine yol açarak çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır.
TATLILAR
Çoğumuzun severek tükettiği tatlılar aslında yüksek miktarda rafine şeker barındırır.
Karaciğerin işlevlerinden biri olan şekeri yağa dönüştürmek, fazla şeker tüketildiğinde aşırı yağlanmaya neden olmaktadır.
HAYVANSAL YAĞLAR
Özellikle sakataların içerisinde bol miktarda bulunan sakatatlar, kıyma ve tavuk derisi yüksek kolesterol oranına sahiptir.
Benzer şekilde işlenmiş etler olan sosis, salam ve sucuk da karaciğer sağlığını olumsuz etkiler.
GAZLI İÇECEKLER
Gazlı içecekleri arada bir tüketmek karaciğeri etkilemese de sürekli tüketimi ciddi sonuçlara yol açabilir.
Ayrıca sürekli gazlı içecekler tüketmek kilo alımı ve obezitenin altında yatan en büyük etkenlerden biridir.
EKMEK
EKMEKSofraların vazgeçilmezi ekmek aslında karaciğer sağlığımızı korumak için uzak durmamız gereken yiyeceklerin başında geliyor.
Ekmeğin içerisindeki yüksek miktarda rafine edilmiş tahıllar aslında şekere dönüşür.
Karaciğerin işlemekte zorlandığı bu besinler maalesef yağ olarak depolanmaktadır.
Mümkün olduğunca ekmek tüketmemek, tüketildiğinde ise çavdar ekmeği gibi sağlıklı seçeneklere yönelmek sağlıklı bir seçim olacaktır.
PAKETLİ GIDALAR
Gofret, çikolata ve kurabiye çok lezzetli olsa da hazır olarak alındığında içerisindeki maddeleri bilmemiz pek mümkün olmuyor.
İçeriğinde bulunan rafine şeker ve doymamış yağlar sindirilmesini zorlaştırır. Bu tip gıdaları tüketmeyi alışkanlık haline getirmek karaciğerde yağlanmaya ve yüksek kolesterole neden olmaktadır.
KIRMIZI ET
Kırmızı et protein açısından zengin olsa da sindirimi karaciğere oldukça yorucudur.
Proteinler parçalamak karaciğer için zordur ve çeşitli sorunlara yol açabilir.
Ayrıca aşırı tüketimi karaciğerde protein birikmesine neden olarak beyin ve böbrek sağlığını da etkileyebilir.Kırmızı eti bir protein kaynağı olarak tüketebilirsiniz ancak aşırıya kaçmamaya büyük özen göstermek gerekir.
KURU MEYVE
Kuru üzüm, kuru kayısı oldukça sevilerek tüketilen besinler olsa da karaciğeri olumsuz yönde etkileyebilir.
İçlerinde bulunan meyve şekeri yani fruktoz, aşırı tüketildiğinde kanda anormal yağ oluşmasına neden olur.
Aynı zamanda muz da benzer bir fruktoz miktarına sahip olduğundan sınırlı tüketilmelidir. Günde 1-2 adeti aşmadan tüketmek önerilmektedir.
OBEZİTE
Her ne kadar bir besin olmasa da zararlı ve dengesiz beslenmenin sonucu ortaya çıkan obeszite, karaciğer sağlığını oldukça kötü etkilemektedir.
Obeziteden muzdarip kişilerin yağ oranı da yüksek olduğu için karaciğerde yağlanma ve büyüme yaşamaları oldukça yaygındır.
Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, kilo vererek karaciğer sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.
KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN BESİNLER
LİFLİ YİYECEKLERYüksek miktarda lif içeren besinler, karaciğerin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz bir kase yulaf ezmesi, hem daha sağlıklı olmanızı sağlar hem de uzun süre tok tutar.
ENGİNAR
Enginar, karaciğeri temizlediği gibi safranın da kolay iletimi sağlamaktadır.
İçeriğinde bulunan ciarin adlı madde sadece karaciğer değil, safra kesesi, böbrek ve sindirim sisteminin de düzgün çalışmasına katkıda bulunur.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşin zengin bir antioksidan kaynağıdır.
Çeşitli çalışmalar düzenli yeşil çay tüketmenin başta karaciğer olmak üzere birçok kanser tipine karşı koruma sağladığını göstermektedir.
KAHVE
Günde 2-3 bardak kahve tüketmek karaciğer sağlığını olumlu yönde etkiler.
Yapılan araştırmalar kahvenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığını öne sürüyor.
SU
Son olarak karaciğer sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en iyi şey düzenli su tüketmektir.
Zararlı toksinlerin karaciğerden atılmasında ve genel vücut sağlığını korumada büyük önem taşır.