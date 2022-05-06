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    SağlıkKaraciğeri bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor
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    Karaciğeri bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Karaciğerin asıl işlevi yediğimiz besinleri vücudumuzun kullanabileceği maddelere çevirmesidir. Aynı zamanda vücutta bulunan tüm toksinlerin de ayrıştırılmasını sağlar. Kendini yenileyebilen tek organ olsa da sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı karaciğerimize mümkün olduğunca iyi bakmaktan geçer. İşte karaciğeri zehirleyen ve kesinlikle uzak durmanız gereken besinler…

    • 06 Mayıs 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
    • 06 Mayıs 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
    1Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Binden fazla enzimin üretiminde rol oynayan karaciğer, kan şekerini normal seviyede tutmayı, belirli hormonları düzenlemeyi sağlayarak en önemli işlevlerden bir çoğunu kendi başına üstlenir. Hayati organların başında gelen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı ise beslenmeden geçer.

    2ÇİN TUZU

    ÇİN TUZU

    Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

    3Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

    4Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

    5CİPS

    CİPS

    İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

    6Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Trans yağlar ve yüksek tuz miktarı ile cipsler diyabet, felç ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

    7KONSERVELER

    KONSERVELER

    Konserve ürünler çabuk bozulmaması için yüksek miktarda tuz barındırır

    8Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Tuz ise karaciğer için sağlıksız besinlerin başında gelmektedir.Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.

    9Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.

    10FAST FOOD

    FAST FOOD

    Patates kızartması, hamburger ve pizza kimsenin hayır diyemediği lezzetlerden olsa da karaciğerimiz için tam bir kabustur.

    11Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Aşırı ve yüksek doymuş yağın içerisinde pişen bu tip yiyecekler karaciğerin sindirmesi için fazladan çalışmasına neden olur.

    12Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Aynı zamanda kilo alımına ve karaciğer yağlanmasına da yol açarlar.

    13ŞEKER

    ŞEKER

    Aşırı şeker tüketmek sadece dişlerinize zarar vermez, karaciğerinizi de kötü etkiler.

    14Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Organlar yağ üretmek için tek tip şekeri kullanır, o da fruktozdur.

    15Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Aşırı rafine şeker ve fruktozlu mısır şurubu kullanımı ise karaciğerde yağ birikmesine yol açarak çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır.

    16TATLILAR

    TATLILAR

    Çoğumuzun severek tükettiği tatlılar aslında yüksek miktarda rafine şeker barındırır.

    17Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Karaciğerin işlevlerinden biri olan şekeri yağa dönüştürmek, fazla şeker tüketildiğinde aşırı yağlanmaya neden olmaktadır.

    18HAYVANSAL YAĞLAR

    HAYVANSAL YAĞLAR

    Özellikle sakataların içerisinde bol miktarda bulunan sakatatlar, kıyma ve tavuk derisi yüksek kolesterol oranına sahiptir.

    19Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Benzer şekilde işlenmiş etler olan sosis, salam ve sucuk da karaciğer sağlığını olumsuz etkiler.

    20Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor
    21GAZLI İÇECEKLER

    GAZLI İÇECEKLER

    Gazlı içecekleri arada bir tüketmek karaciğeri etkilemese de sürekli tüketimi ciddi sonuçlara yol açabilir.

    22Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Ayrıca sürekli gazlı içecekler tüketmek kilo alımı ve obezitenin altında yatan en büyük etkenlerden biridir.

    23EKMEK

    EKMEK

    EKMEKSofraların vazgeçilmezi ekmek aslında karaciğer sağlığımızı korumak için uzak durmamız gereken yiyeceklerin başında geliyor.

    24Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Ekmeğin içerisindeki yüksek miktarda rafine edilmiş tahıllar aslında şekere dönüşür.

    25Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Karaciğerin işlemekte zorlandığı bu besinler maalesef yağ olarak depolanmaktadır.

    26Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Mümkün olduğunca ekmek tüketmemek, tüketildiğinde ise çavdar ekmeği gibi sağlıklı seçeneklere yönelmek sağlıklı bir seçim olacaktır.

    27Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor
    28PAKETLİ GIDALAR

    PAKETLİ GIDALAR

    Gofret, çikolata ve kurabiye çok lezzetli olsa da hazır olarak alındığında içerisindeki maddeleri bilmemiz pek mümkün olmuyor.

    29Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    İçeriğinde bulunan rafine şeker ve doymamış yağlar sindirilmesini zorlaştırır. Bu tip gıdaları tüketmeyi alışkanlık haline getirmek karaciğerde yağlanmaya ve yüksek kolesterole neden olmaktadır.

    30KIRMIZI ET

    KIRMIZI ET

    Kırmızı et protein açısından zengin olsa da sindirimi karaciğere oldukça yorucudur.

    31Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Proteinler parçalamak karaciğer için zordur ve çeşitli sorunlara yol açabilir.

    32Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Ayrıca aşırı tüketimi karaciğerde protein birikmesine neden olarak beyin ve böbrek sağlığını da etkileyebilir.Kırmızı eti bir protein kaynağı olarak tüketebilirsiniz ancak aşırıya kaçmamaya büyük özen göstermek gerekir.

    33KURU MEYVE

    KURU MEYVE

    Kuru üzüm, kuru kayısı oldukça sevilerek tüketilen besinler olsa da karaciğeri olumsuz yönde etkileyebilir.

    34Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    İçlerinde bulunan meyve şekeri yani fruktoz, aşırı tüketildiğinde kanda anormal yağ oluşmasına neden olur.

    35Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Aynı zamanda muz da benzer bir fruktoz miktarına sahip olduğundan sınırlı tüketilmelidir. Günde 1-2 adeti aşmadan tüketmek önerilmektedir.

    36OBEZİTE

    OBEZİTE

    Her ne kadar bir besin olmasa da zararlı ve dengesiz beslenmenin sonucu ortaya çıkan obeszite, karaciğer sağlığını oldukça kötü etkilemektedir.

    37Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Obeziteden muzdarip kişilerin yağ oranı da yüksek olduğu için karaciğerde yağlanma ve büyüme yaşamaları oldukça yaygındır.

    38Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, kilo vererek karaciğer sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

    39KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN BESİNLER

    KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN BESİNLER

    LİFLİ YİYECEKLERYüksek miktarda lif içeren besinler, karaciğerin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

    40Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz bir kase yulaf ezmesi, hem daha sağlıklı olmanızı sağlar hem de uzun süre tok tutar.

    41ENGİNAR

    ENGİNAR

    Enginar, karaciğeri temizlediği gibi safranın da kolay iletimi sağlamaktadır.

    42Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    İçeriğinde bulunan ciarin adlı madde sadece karaciğer değil, safra kesesi, böbrek ve sindirim sisteminin de düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

    43YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşin zengin bir antioksidan kaynağıdır.

    44Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Çeşitli çalışmalar düzenli yeşil çay tüketmenin başta karaciğer olmak üzere birçok kanser tipine karşı koruma sağladığını göstermektedir.

    45KAHVE

    KAHVE

    Günde 2-3 bardak kahve tüketmek karaciğer sağlığını olumlu yönde etkiler.

    46Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Yapılan araştırmalar kahvenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığını öne sürüyor.

    47SU

    SU

    Son olarak karaciğer sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en iyi şey düzenli su tüketmektir.

    48Karaciğeri bitiriyor Ağzınıza sürmeyin, az miktarı bile büyük tehlike yaratıyor

    Zararlı toksinlerin karaciğerden atılmasında ve genel vücut sağlığını korumada büyük önem taşır.

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