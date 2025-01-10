Karabük'te heyecanlandıran keşif: Karadeniz'in Zeugma'sında antik Roma'nın izleri gün yüzüne çıktı
Karabük'teki, ‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, bugünkü amiral battı ve dama benzeri strateji oyunlarında kullanılan taşlar gün yüzüne çıkarıldı.
Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme: