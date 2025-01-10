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Karabük'te heyecanlandıran keşif: Karadeniz'in Zeugma'sında antik Roma'nın izleri gün yüzüne çıktı

Karabük'teki, ‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, bugünkü amiral battı ve dama benzeri strateji oyunlarında kullanılan taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Karabükte heyecanlandıran keşif: Karadenizin Zeugmasında antik Romanın izleri gün yüzüne çıktı

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

2Karabükte heyecanlandıran keşif: Karadenizin Zeugmasında antik Romanın izleri gün yüzüne çıktı

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar antik kentin askeri ve sosyal yaşantısına ışık tutacak önemli bulgular elde edildi.

3Karabükte heyecanlandıran keşif: Karadenizin Zeugmasında antik Romanın izleri gün yüzüne çıktı

Özellikle mozaikleriyle ünlü olan antik kentte, kiliseler, hamamlar, tiyatro, kaya mezarları, surlar ve çeşitli anıtsal yapılar keşfedildi.

4ASKERİ STRATEJİ VE OYUNLAR

ASKERİ STRATEJİ VE OYUNLAR

Kazı çalışmalarında son olarak ‘Ludus Latrunculi’ ve ‘Duodecim Scripta’ oyunlarında kullanılan taşlar bulundu.

5Karabükte heyecanlandıran keşif: Karadenizin Zeugmasında antik Romanın izleri gün yüzüne çıktı

Yuvarlak disk biçimindeki oyun taşlarının üzerinde 4 ve 8 kollu semboller, oyunların stratejik amaçlı olduğunu gösteriyor. Taş oyunlarının, askeri strateji öğrenmeye yönelik olduğu düşünülüyor.

6Karabükte heyecanlandıran keşif: Karadenizin Zeugmasında antik Romanın izleri gün yüzüne çıktı

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, buluntuların milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Bu oyunlar genellikle askerler tarafından oynanırdı. Askerler, strateji yeteneklerini geliştirmek için bu tür oyunlardan faydalanıyordu. Ele geçirilen taşlar, antik dönemde bu oyunların ne kadar önemli olduğunu ve askeri karargahın Hadrianopolis'teki uzun süreli varlığını ortaya koyuyor" dedi.

7ANTİK OYUNLAR VE MODERN BENZERLİKLER

ANTİK OYUNLAR VE MODERN BENZERLİKLER

Çelikbaş, antik dönemdeki bu oyunların günümüzdeki dama, amiral battı ve hatta dijital strateji oyunlarıyla benzerlik taşıdığını ifade ederek, “Günümüzde bu oyunların dijital versiyonlarını görüyoruz. Antik dönemden günümüze isimler değişse de stratejiye dayalı oyunların temelinde benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.