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Karabük'te görenleri şaşırtan olay! 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Karabük’te bir bahçede yetişen kabak 40 kilogramlık ağırlığı, 110 santimetrelik boyuyla dikkat çekiyor.

KARABÜK (İHA)
• 22 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
KARABÜK (İHA)
• 22 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
1Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Melisa köyünde yaşayan Fahri Akbıyık bahçesine kabak yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Akbıyık, boyu 70 santimetreyi bulan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

2Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraştığını belirten Fahri Akbıyık, kabağı ilk başta kızartmalık olarak zannettiğini söyledi.

3Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

İki hafta önce bahçeye gittiğinde kabağın çok büyüdüğünü ifade eden Akbıyık, bu zamana kadar böyle bir kabak görmediğini ve çok şaşırdığını kaydetti.

4Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Akbıyık, "İki gün önce almaya gittik, tarttık. 40 kilo 650 gram olduğunu gördük.

5Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Hayvan gübresiyle toprağı karıştırıp tohumlamıştık. Sulamıştık. Onun haricinde ilaçlama yapmadık" diye konuştu.

6Karabükte görenleri şaşırtan olay 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını anlatan Akbıyık, görenlerinde şaşkınlık yaşadığını aktardı.