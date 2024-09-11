Kara kış 'La Nina' geliyor! Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi
Kar sürprizi. Kar yağışı ile ilgili uyarı yapıldı. Kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Kara kış diye tabir edilen La Nina hava olayı geliyor. Bu önümüzdeki aylar çok çetin geçecek. Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğu ifade edildi. Çok sert kış koşullarının etkili olmasına sebep olan La Nina nedir ve ne zaman etkili olacak? İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika detayları...
AA-İHA
• 11 Eylül 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
AA-İHA
• 11 Eylül 2024 - 19:27 • Son Güncelleme: