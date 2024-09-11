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GündemKara kış 'La Nina' geliyor! Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi
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Kara kış 'La Nina' geliyor! Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Kar sürprizi. Kar yağışı ile ilgili uyarı yapıldı. Kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Kara kış diye tabir edilen La Nina hava olayı geliyor. Bu önümüzdeki aylar çok çetin geçecek. Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğu ifade edildi. Çok sert kış koşullarının etkili olmasına sebep olan La Nina nedir ve ne zaman etkili olacak? İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika detayları...

AA-İHA
• 11 Eylül 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
AA-İHA
• 11 Eylül 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
1Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

3Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

4Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ve çevrelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İzmir’in Beydağ, Manisa’nın Sarıgöl ve Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli İlçeleri ve çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli ve zaman zaman dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

5Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ve çevrelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İzmir’in Beydağ, Manisa’nın Sarıgöl ve Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli İlçeleri ve çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli ve zaman zaman dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

6Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Turizm sezonunun hala devam ettiği Marmaris'te güz yağmurları yüzünü göstermeye başladı, dün öğleden sonra bulut geçişleri ile başlayan yağışlar gece yarısından itibaren şiddetini arttırarak sağnak yağışa dönüştü. Marmaris'in kırsal mahallelerinde ve ilçe merkezinde yağışlardan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde ki bazı ara yollara dağdan kopan kaya parçaları düştü.

7Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinin öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

8Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Meteoroloji verilerine göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre iki gün Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. Bu sabah saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerinde son bulması bekleniyor. Gün boyu en yüksek sıcaklığın 32 olacağı Bursa'da, en düşük sıcaklık 20 derece olması tahmin ediliyor.

9Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, hava raporuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

10Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Yağış Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde bunun yanı sıra Manisa - İzmir civarlarında kuvvetli yağış var. Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli yağış var. Ankara'da hafif bir yağış olabilir. Sele neden olabilecek bölgeler var, onu gözden kaçırmayalım. Gece yarısından beri İzmir bölgesi çok yağış aldı ve devam ediyor.

11Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Afyon civarlarında kuvvetli yağış bugün sele sebep olabilir. Bunun yanında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde de sele neden olabilir.

12Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ilçelerinde de yağış görülebilir ama burada yağıştan çok lodos etkisi daha kuvvetli görülüyor. Fırtına hızına çıkabilecek bir lodos var. Avrupa'dan sarkan bir soğuk hava dalgası var. Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha düşebilir.

13KAR YAĞIŞI UYARISI

KAR YAĞIŞI UYARISI

Dünya Meteoroloji Örgütü, uzun vadeli hava tahminlerine ilişkin güncelleme raporunu yayımladı.

14Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Raporda, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğu ifade edildi.

15Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

La Nina hava olayının, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğu ekvatoral kesimdeki okyanus yüzey sıcaklıklarının büyük ölçüde azalmasının yanı sıra rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer dolaşımındaki değişikliklere neden olduğu belirtildi.

16Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Raporda, "Her La Nina olayının etkileri, yoğunluğuna, süresine, geliştiği yılın zamanına ve diğer iklim etkenleriyle etkileşimine bağlı olarak değişir." ifadesi kullanıldı.

17Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

La Nina'nın genel olarak özellikle tropikal bölgelerde El Nino'nun tam tersi iklim etkilerine neden olduğu bilgisi verildi.

18Küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek

Küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana küresel kara ve deniz yüzey sıcaklıklarında uzun süreli bir artış gördük. Kısa vadeli soğuyan La Nina olayı ortaya çıksa dahi atmosferdeki ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

19Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Saulo, son 9 yılın, 2020'den 2023'ün başına kadar süren La Nina'nın soğutucu etkisine rağmen kayıtlardaki en sıcak yıllar olduğunu da kaydetti.

20Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Son 3 ayda nötr koşullarının hakim olduğunu vurgulayan Saulo, buna rağmen yoğun sıcaklık ve şiddetli yağışlar dahil yaygın aşırı hava koşullarının yaşandığını bildirdi.

21Kara kış La Nina geliyor Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Saulo, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarıyla mücadele için "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin WMO'nun en önemli önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.