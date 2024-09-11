Kara kış 'La Nina' geliyor! Çok çetin geçecek, kar yağışı ile ilgili tarih verildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ve çevrelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İzmir’in Beydağ, Manisa’nın Sarıgöl ve Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli İlçeleri ve çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli ve zaman zaman dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.