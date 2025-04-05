Kar yağışları ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji ve Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'ye kar yağışının da tekrar geleceğini belirtti.
• 05 Nisan 2025 - 19:47 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2025 - 19:47 • Son Güncelleme: