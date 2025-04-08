Kar yağışları ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den geldi!

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.



ERZURUM 3°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KARS 3°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



MALATYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.