Kar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
• 05 Kasım 2024 - 19:19 • Son Güncelleme:
• 05 Kasım 2024 - 19:19 • Son Güncelleme: