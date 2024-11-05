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GündemKar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı

Kar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı

Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• 05 Kasım 2024 - 19:19 • Son Güncelleme:
• 05 Kasım 2024 - 19:19 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarına kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 17°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 9°C, 15°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 14°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ 7°C, 15°CAz bulutlu ve açık

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 21°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 8°C, 19°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°CAz bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 26°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 12°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 14°CAz bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 13°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 13°CParçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 7°CParçalı bulutlu

MALATYA -2°C, 12°CAz bulutlu ve açık

VAN -1°C, 10°CAz bulutlu ve açık

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 18°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 16°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 20°CAz bulutlu ve açık