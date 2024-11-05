Kar yağışları, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA -2°C, 13°CParçalı bulutlu



ARTVİN 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı