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Kar yağışları İstanbul'a geri döndü! Yaz havası gitti dondurucu soğuklar geldi

Lapa lapa kar yağışları geri döndü 48 kent için sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, diğer yerlerde önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 18 Mart 2025 - 19:37 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2025 - 19:37 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de kuzeyli yönlerden yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de kuzeyli yönlerden yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve bunlara bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

6ZİRAİ DON UYARISI:

ZİRAİ DON UYARISI:

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

748 KENT İÇİN SARI UYARI

48 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji bugün “Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova” için sarı uyarıda bulundu.

8Kar yağışları İstanbula geri döndü Yaz havası gitti dondurucu soğuklar geldi

Yarın ise “Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye” için uyarı geldi.

9MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla yağış beklenen yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 7°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların önceleri yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 4°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KONYA 3°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NEVŞEHİR 0°C, 3°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz Bölümünde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 5°C, 7°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinin zamanla, yer yer yoğun olmak üzere, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS 1°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 7°C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı