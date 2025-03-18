Kar yağışları İstanbul'a geri döndü! Yaz havası gitti dondurucu soğuklar geldi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ANTALYA 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı