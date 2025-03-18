Kar yağışları İstanbul'a geri döndü! Yaz havası gitti dondurucu soğuklar geldi
Lapa lapa kar yağışları geri döndü 48 kent için sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, diğer yerlerde önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
• 18 Mart 2025 - 19:37 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2025 - 19:37 • Son Güncelleme: