Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuuvetli sağanak yağışlar geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ARTVİN 2°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı