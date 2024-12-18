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GündemKar yağışı, karla karışık yağmur ve kuuvetli sağanak yağışlar geliyor!
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuuvetli sağanak yağışlar geliyor!

Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuuvetli sağanak yağışlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 18 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 2°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 13°CParçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°CParçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 1°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KARS -5°C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu