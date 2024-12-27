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GündemKar yağışı İstanbul'a giriş yapıyor! Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor
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Kar yağışı İstanbul'a giriş yapıyor! Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Kar yağışı birçok ilde başladı. Doğu bölgelerde etkisi artıran soğuk hava batı bölgelere geçiş yapıyor. Hafta sonu özellikle İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan yeni açıklamada İstanbul, Edirne ve Trakya dahil Marmara Bölgesi için uyarı yapıldı.

• 27 Aralık 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Ve beklenen kar yağışı yılbaşında önce geliyor. Lapa lapa yağacak. Günlerce yerde kalacak. Trakya'dan yurda giriş yapacak olan kar yağışı için uyarılar yapılmaya başladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

2Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’un kapısına kadar gelen kar yağışının içeri girip girmeyeceği konusunda Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

10Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Prof. Dr. Şen, “Trakya’ya bugün kar yağışı bekleniyor. Kırklareli civarında kar yağışı görülecek ama İstanbul’un içine girmeyecek. Isı ada etkisinden dolayı İstanbul kar yağışına kapalı.

11Kar yağışı İstanbula giriş yapıyor Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor

Çatalca’nın yüksek kesimlerinde belki karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar bugünden itibaren düşecek. İstanbul’da bugünden itibaren sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek, hava yağmurlu olacak. Yağış pazartesiye kadar sürecek” dedi.

12YILBAŞI YAĞIŞSIZ

YILBAŞI YAĞIŞSIZ

Yeni yıldaki hava durumuyla ilgili ise Prof. Dr. Şen şunları söyledi: “Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. 31 Aralık ve 1 Ocak’ta da tüm Türkiye’de yağış yok, dolayısıyla kar da yok. Sıcaklıklar batıda ortalamanın üzerinde olacak. Anadolu’da buzlanma ve don olayı görülecek.”

13MARMARA:

MARMARA:

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

14EGE:

EGE:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

15AKDENİZ:

AKDENİZ:

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16İÇ ANADOLU:

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

17BATI KARADENİZ:

BATI KARADENİZ:

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

19DOĞU ANADOLU:

DOĞU ANADOLU:

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.