Kar yağışı İstanbul'a giriş yapıyor! Meteoroloji uyardı, lapa lapa kar yağacak, sıcaklık eksiye düşüyor
Kar yağışı birçok ilde başladı. Doğu bölgelerde etkisi artıran soğuk hava batı bölgelere geçiş yapıyor. Hafta sonu özellikle İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan yeni açıklamada İstanbul, Edirne ve Trakya dahil Marmara Bölgesi için uyarı yapıldı.
• 27 Aralık 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2024 - 08:33 • Son Güncelleme: