Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı! Tarih verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



