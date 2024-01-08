Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı! Tarih verildi
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı! Tarih verildi
ABONE OL

Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı! Tarih verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek. Zemheri soğukları geliyor. Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre çarşamba günü hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yarın itibarıyla yurt genelinde yağış bekleniyor. Prof. Dr. Şen ise İstanbul'da beklenen hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada kar uyarısında bulundu.

• 08 Ocak 2024 - 14:20 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2024 - 14:20 • Son Güncelleme:
1İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni soğuk hava dalgası bugünden itibaren etkili olacak. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası beraberinde kuvvetli yağışta getiriyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarihler değişti. Haftalık hava durumu ve son dakika kar yağışı haberine geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

2Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°CParçalı bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu

12ORHAN ŞENDEN İSTANBUL UYARISI

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:Bugün ülkede güneyli rüzgarlar hakim. Marmara, Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer fırtına hızında esecek. Rüzgar gece yarısından sonra Marmara'da kuzeye dönecek ve İstanbul'da fırtınaya dönecek. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar 6-7 derece azalacak.

13Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı Tarih verildi

Bugün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde yağmur Kıyı Ege, Balıkesir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli. İstanbul'da öğleden sonra yağmurlu.

14YARIN KAR GELİYOR

YARIN KAR GELİYOR

Yarın Kuzey bölgeler karla karışık yağmur ve kar yağışı kıyılarda yağmur. İstanbul yarın yağmurlu Trakya tarafının yüksekleri karla karışık yağmur.

15PROF. DR. ŞEN İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

PROF. DR. ŞEN İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Yarın gelecek soğuk havada İstanbul kar yağışı almayacak görünüyor. Hafta sonu gelecek soğuk havada daha şanslı görünüyor. Cuma akşamı ve cumartesiye İstanbul da kar için takip edelim.

163 BÜYÜKŞEHİRDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre 3 büyükşehirde haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek.

17Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı Tarih verildi

Ankara'da bugün ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.İstanbul'da yarın Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek.İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

18AKOM İSTANBULLULARI UYARMIŞTI

AKOM İSTANBULLULARI UYARMIŞTI

Öte yandan AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

19Salı günü için beklenen hava durumu haritası...

Salı günü için beklenen hava durumu haritası...

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, yarın kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı vurgulandı.

20YARIN 18 KENTTE SARI ALARM

YARIN 18 KENTTE SARI ALARM

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova