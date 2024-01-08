Kar yağışı ile ilgili kritik uyarı yapıldı! Tarih verildi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek. Zemheri soğukları geliyor. Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre çarşamba günü hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yarın itibarıyla yurt genelinde yağış bekleniyor. Prof. Dr. Şen ise İstanbul'da beklenen hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada kar uyarısında bulundu.
• 08 Ocak 2024 - 14:20 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2024 - 14:20 • Son Güncelleme: