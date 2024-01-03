Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi! Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yapacak. Yeni yılın ilk kar yağışı için tarih veren Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, "Eğer model beklendiği gibi çalışırsa yurt genelinde kar yağışı göreceğiz" derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıklayarak bölge bölge uyarılarda bulundu.
• 03 Ocak 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2024 - 09:13 • Son Güncelleme: