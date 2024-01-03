Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi! Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Ne var ki bu tablonun önümüzdeki hafta değişmesi söz konusu... 10 Ocak gecesinden itibaren kar yağışının başlama ihtimalinin altını çizen Çukurçayır şu bilgileri verdi:

"Dünya genelinde meteorolojik olayları takip eden belli tahmin merkezlerinin modelleri var. Bu merkezlerin küresel ölçekte tahmin yapan modelleri vardır. Şu anda Atlas Okyanusu, İzlanda üzerinde alçak basınç merkezi var. Bu sistem halihazırda MGM tarafından da takip ediliyor ve her şey yolunda giderse, model çalışırsa, rotası ve etkisi değişmez ise Türkiye'ye 10 Ocak'ı 11'ine bağlayan geceden itibaren kar yağışı bekliyoruz. Hatta bu sistem beklendiği gibi çalışırsa kar yağışının Trakya'dan başlayıp iç kesimlere kadar etkili olabileceğini düşünüyoruz."