Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı için tarih uzman isimden geldi! Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi! Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı
ABONE OL

Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi! Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yapacak. Yeni yılın ilk kar yağışı için tarih veren Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, "Eğer model beklendiği gibi çalışırsa yurt genelinde kar yağışı göreceğiz" derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıklayarak bölge bölge uyarılarda bulundu.

• 03 Ocak 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°CÇok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CÇok bulutlu
KONYA °C, 13°CÇok bulutlu
YOZGAT °C, 9°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°CÇok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışı yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 4°CÇok bulutlu
MALATYA °C, 7°CÇok bulutlu
VAN °C, 7°CÇok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 8°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 7°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

12UZMAN İSİM BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

UZMAN İSİM BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Sıcaklıkların dünya genelinde rekor üzerine rekor kırdığı 2023, bugüne kadar yaşanan en sıcak yıl oldu. İklim bilimciler, dünya genelinde Temmuz ayında 3 kez üst üste son 120 bin yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.

13Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2023 yılının en sıcak yıl olarak resmen kayda geçtiğini ifade etti.

14Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

2024 yılına da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla girdik ancak meteoroloji tahmin modelleri, Türkiye'ye ilk karın 10 Ocak gecesi düşeceğini öngörüyor. İşte beklenen kar yağışının ve 2024'ün ilk aylarında hava durumunun detayları...

152024ÜN İLK KARI 10 OCAKI 11İNE BAĞLAYAN GECE BEKLENİYOR

2024'ÜN İLK KARI 10 OCAK'I 11'İNE BAĞLAYAN GECE BEKLENİYOR

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, yeni yılın ilk haftasında ülkemiz üzerinde etkili olan yüksek basınç sisteminin etkisiyle yağış alacak bölgelerimiz olduğunu ancak ülke genelinde kar yağışı beklenmediğini belirtti.

16Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Ne var ki bu tablonun önümüzdeki hafta değişmesi söz konusu... 10 Ocak gecesinden itibaren kar yağışının başlama ihtimalinin altını çizen Çukurçayır şu bilgileri verdi:
"Dünya genelinde meteorolojik olayları takip eden belli tahmin merkezlerinin modelleri var. Bu merkezlerin küresel ölçekte tahmin yapan modelleri vardır. Şu anda Atlas Okyanusu, İzlanda üzerinde alçak basınç merkezi var. Bu sistem halihazırda MGM tarafından da takip ediliyor ve her şey yolunda giderse, model çalışırsa, rotası ve etkisi değişmez ise Türkiye'ye 10 Ocak'ı 11'ine bağlayan geceden itibaren kar yağışı bekliyoruz. Hatta bu sistem beklendiği gibi çalışırsa kar yağışının Trakya'dan başlayıp iç kesimlere kadar etkili olabileceğini düşünüyoruz."

17Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

WMO’nun ılık ve yağışlı bir kış mevsimi yaşayacağımız yönünde açıklaması olduğunu da hatırlatan Çukurçayır, "Ama yağışların kar veya yağmur mu olacağı konusunda ülke genelinde noktasal olarak tek tek tahmin yapmak, tahmin tutarlılığı açısından anlamlı değil" diye konuştu.

18BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Fırat Çukurçayır, ülkede genelindeki hava durumu tahminlerini şöyle anlattı:
-- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mevsimsel tahminlerine göre Ocak ayının başta İç Anadolu olmak üzere tüm yurdumuz için mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar ile geçmesi bekleniyor.

19Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Yağışlar açısından da kuzeyde Doğu Karadeniz, batıda tüm Marmara ve Ege, güneyde de tüm Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerin ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

20Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Şubat ayı mevsimsel tahminlerinde ise yine tüm yurdumuzun mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar yaşaması öngörülüyor. Yağışların tüm Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerimizde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

21Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Geçtiğimiz yılın sonunda yani 31 Aralık 2022’yi 1 Ocak 2023’e bağlayan gece tüm Avrupa'da ve Türkiye’nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada son yılların ortalamalarının üzerinde rekor sıcaklıklar yaşandı. Bu yıl da benzer bir durum olması söz konusu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), mart ayından beri gelişimini sürdüren ve etkili olan El Nino’nun da etkisi ile 2023'ün dünyamızın bugüne kadar yaşadığı en sıcak yıl olduğunu açıkladı. El Nino’nun gelişimini Nisan 2024'e kadar sürdüreceği öngörüldüğünden bu yılın ilk yarısının da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar ile geçmesi beklenebilir.

22DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DOLULUK ORANINDAN ÇOK ELDEKİ KULLANILABİLİR SU MİKTARI

'DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DOLULUK ORANINDAN ÇOK ELDEKİ KULLANILABİLİR SU MİKTARI'

“Barajlar için kar suyu önemli. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde bu yıl da kar yağışı sınırlı kalırsa, bizi nasıl olumsuzluklar bekliyor?” diye sorduğumuz Fırat Çukurçayır, “Kar yağışı öncelikli olarak yer altı sularının besin kaynağı. Ardından ilkbaharda havaların ısınması ile kar sularının eriyerek yüzey sularına dönüşmesi ve o sayede barajları beslemesi söz konusu” dedi ve şu bilgileri verdi:

23Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

“İstanbul genelinde bizim söylediğimiz şey şudur: İstanbul için stressiz bir yıl geçirmek ve emniyetli tarafta kalmak için yaklaşık olarak 1,5 milyar metreküp yıllık su bütçenizin olması gerekiyor. Eğer bu rakamı tutturamazsanız stresli bir yıl geçirmeye de hazır olmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken barajlardaki doluluk oranından daha çok eldeki kullanılabilir su miktarına bakmak. Barajların su tutma kapasitesi az ise yüksek doluluk oranları sizi yanıltabilir. 1,5 milyar metreküp yıllık su bütçesi İstanbul için önemlidir.”

24YAĞIŞLAR ALANSAL VE ZAMANSAL ANLAMDA DEĞİŞTİ

YAĞIŞLAR ALANSAL VE ZAMANSAL ANLAMDA DEĞİŞTİ

Yıllardır kışın beklenen yağışlar gelmiyor. Toplam yağış miktarında azalmalar da devam ediyor. Bu durumu sadece iklim değişikliği ile açıklamak doğru mu?
Çukurçayır, dünya iklimini şekillendiren temel parametrelerin altını çizerek, “İklim değişikliği konusunda herkes sıcaklık artışları ile ilgilenirken aslında yağışların ciddi anlamda alansal ve zamansal değişimleri söz konusu. Alansal değişim dediğimiz zaman bir yerleşim biriminin bir semtinde yağışlar nedeniyle şehir selleri oluşurken, hemen yanındaki semte tek damla yağış düşmemesi, zamansal değişim dediğimiz zaman ise bir haftada, hatta bir ayda yağacak yağışların birkaç saatte yağması anlaşılmalıdır” dedi.

25Kar yağışı için tarih uzman isimden geldi Meteoroloji bölge bölge açıkladı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Çukurçayır sözlerini şöyle noktaladı:
“Sorunuzun anahtar kelimesi iklim değişikliği, iklim değişikliğinin de anahtar kelimesi insan. Bu açıdan olayı değerlendirdiğimiz zaman insanların üzerinde yaşadığı gezegeni tam tanımadığı, gezegenimizin dinamiklerini bilmediği söylenebilir. Var olduğu ilk andan itibaren dünyanın iki temel sigortası kara ve deniz ekosistemleridir. Ama dünya artık maalesef eski dünya değil. Okyanuslar daha sıcak ve karasal ekosistemler daha da azaldı. Havaya bıraktığımız emisyonlar uzaya gitmediğine göre insanoğlunun düşünmesi gereken şey şu: Nasıl bir döngü ile her gün temiz hava soluyoruz ya da niye artık eskisi gibi temiz hava soluyamıyoruz?”