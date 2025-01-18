Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak! Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor
Meteoroloji son dakika duyurdu. İstanbul dahil birçok ilde başlıyor. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Yurdu terk eden yağışlar hafta içi tekrardan geliyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ankara, Bolu çevresinde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Batıdan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası 2 gün sürecek. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...
• 18 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme: