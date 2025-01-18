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GündemKar yağışı, fırtına günlerce esir alacak! Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor
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Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak! Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor

Meteoroloji son dakika duyurdu. İstanbul dahil birçok ilde başlıyor. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Yurdu terk eden yağışlar hafta içi tekrardan geliyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ankara, Bolu çevresinde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Batıdan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası 2 gün sürecek. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...

• 18 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

3Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

4Kar yağışı, fırtına günlerce esir alacak Meteoroloji alarm verdi, İstanbul dahil birçok ilde başlıyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI

HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Uzun bir aradan sonra gelen güneşli hava bir sürü daha devam edecek. Salı akşamı batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara, Bolu ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor. İSTANBUL °C, 10°CParçalı bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İZMİR °C, 15°CParçalı bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CAz bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.