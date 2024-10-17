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GündemKar yağışı başladı! Bu kış çok sert geçecek, İstanbul'u kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı başladı! Bu kış çok sert geçecek, İstanbul'u kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Kar yağışı başladı! Bu kış çok sert geçecek, İstanbul'u kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Bu kış çok sert geçecek. Sıcaklıklar eksiye iniyor. Kar yağışı başladı. Birçok şehre mevsimin ilk karı düşerken İstanbul için kritik uyarı verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İstanbul'a kar yağışıyla ilgili tahminler...

• 17 Ekim 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar salı günü biraz daha yükselecek ancak perşembe günü Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.

2Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

İstanbul’da salı günü hava açık ve sıcaklık 22 derece. Çarşamba günü yağmur var ve rüzgar soğuk esecek. Ankara'da da hafta ortası belirgin soğuma olacak. Ankara 22, İzmir güneşli 29, Bursa açık 24, Antalya 27 derece.

3KAR NE ZAMAN YAĞACAK

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söylüyor.

4Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Perşembe gününden sonra Anadolu'da yüksek rakımlı dağlara kar yağışı görülebilir.

5Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

İstanbul'daki kar yağışı hakkında açıklama yapan Prof.Dr. Şen, kar yağışı için şu açıklamaları yaptı;

6Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

"Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

7Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor."

8YAĞIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ ARTACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR

'YAĞIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ ARTACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek.

9Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor. Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir.

10Kar yağışı başladı Bu kış çok sert geçecek, İstanbulu kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...

Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor