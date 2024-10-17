Kar yağışı başladı! Bu kış çok sert geçecek, İstanbul'u kar örtüsü kaplayacak, işte lapa lapa karın yağacağı tarih...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Bu kış çok sert geçecek. Sıcaklıklar eksiye iniyor. Kar yağışı başladı. Birçok şehre mevsimin ilk karı düşerken İstanbul için kritik uyarı verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İstanbul'a kar yağışıyla ilgili tahminler...
• 17 Ekim 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 17:00 • Son Güncelleme: