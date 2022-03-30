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    YaşamKar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    HaberlerYaşam Haberleri Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
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    Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan aşiretinden Enver Tonka ile Gülcan Cin'in açık havada yapılan düğünü, yoğun kar yağışına rağmen devam etti. Binlerce kişinin katıldığı düğünde çekilen havadan görüntülendi.

    Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)
    • 30 Mart 2022 - 21:59 • Son Güncelleme:
    Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)
    • 30 Mart 2022 - 21:59 • Son Güncelleme:
    1Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    Şırnak Uludere ilçesinde bölgenin en büyük ve etkili olan aşiretlerinden Goyan aşiretinden Enver Tonka (35) ile Gülcan Cin (29), Bulakbaşı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.

    2Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    Salonun kapasitesi yetersiz kaldığı için açık havada yapılan düğüne, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aşiret liderleri de katıldı.

    3Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    2 gün 2 gece süre düğünün ilk gününde yöresel kıyafetleriyle gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışına rağmen şarkılar eşliğinde halay çekmeye devam etti.

    4Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    İkinci gün, kar yağışının etkisini arttırınca düğün bu kez kapalı halı sahada devam etti.

    5Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    Düğünde gelin ve damada 250 bin TL ve bir miktar altın takıldı.

    6Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

    Damadın ağabeyi Ahmet Tonka, düğüne katılıp kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

    7İşte o düğünden kareler...

    İşte o düğünden kareler...

    8Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    9Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    10Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    11Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    12Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    13Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    14Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    15Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...
    16Kar yağışı altında 2 gün 2 gece aşiret düğünü Takılar şaşkına çevirdi, binlerce lira ve altınlar...

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