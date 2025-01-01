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GündemKar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı
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Kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre soğuk havalar yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 01 Ocak 2025 - 19:16 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 19:16 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 4°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 7°C, 17°CAz bulutlu ve açık

HATAY 3°C, 14°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 7°C, 18°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS -7°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -19°C, -5°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

KARS -12°C, 4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 13°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 11°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 4°C, 14°CAz bulutlu ve açık