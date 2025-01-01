Kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -19°C, -5°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu



KARS -12°C, 4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu



MALATYA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu



VAN -7°C, 4°CParçalı ve az bulutlu