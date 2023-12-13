Kar ve kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek açıkladı
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı. Karla karışık yağmur ve şiddetli sağanak uyarısı veren Meteorolji yağışların etkili olacağı illeri tek tek açıkladı. İstanbul dahil birçok kent için Cuma gününü işaret eden yetkililer cumartesi ve pazar günü için kar, sağanak, fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji'nin daha önce uyardığı Hakkari'yi ise beyaz örtü kapladı! Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi kar yağışıyla beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
• 13 Aralık 2023 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 09:39 • Son Güncelleme: