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Kar ve kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı. Karla karışık yağmur ve şiddetli sağanak uyarısı veren Meteorolji yağışların etkili olacağı illeri tek tek açıkladı. İstanbul dahil birçok kent için Cuma gününü işaret eden yetkililer cumartesi ve pazar günü için kar, sağanak, fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji'nin daha önce uyardığı Hakkari'yi ise beyaz örtü kapladı! Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi kar yağışıyla beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

• 13 Aralık 2023 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Kar ve kuvvetli yağışlar geliyor Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek açıkladı

Sıcaklıkların düşmesiyle beraber kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışları Doğu bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yüksekova'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtildi.

2Kar ve kuvvetli yağışlar geliyor Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek açıkladı

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

3Kar ve kuvvetli yağışlar geliyor Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek açıkladı

Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ:

KUVVETLİ YAĞIŞ:

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

13DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

14KARADENİZ

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

15MARMARA

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, gece saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

16EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla geneli 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneyli yönlerden 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

17AKDENİZ

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

18VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.