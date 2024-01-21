Kar ve fırtına fena vuracak! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.