Kar ve fırtına fena vuracak! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar planlarını tek tek iptal ediyor. AKOM; MGM ve uzmanlar art arda uyarmıştı. Kar, fırtına ve soğuk hava bir arada etkili oluyor. Birçok kent beyaza bürünürken kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İşte kar, fırtına ve soğuk hava ile ilgili son dakika uyarılarının ayrıntıları...
• 21 Ocak 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: