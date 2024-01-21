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GündemKar ve fırtına fena vuracak! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı
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Kar ve fırtına fena vuracak! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar planlarını tek tek iptal ediyor. AKOM; MGM ve uzmanlar art arda uyarmıştı. Kar, fırtına ve soğuk hava bir arada etkili oluyor. Birçok kent beyaza bürünürken kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İşte kar, fırtına ve soğuk hava ile ilgili son dakika uyarılarının ayrıntıları...

• 21 Ocak 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Kar ve fırtına fena vuracak İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Kar yağışı ile AKOM, MGM ve Valilik tarafından art arda uyarılar gelmişti. Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Pek kent beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. Kar yağışı ile ilgili gelişmelere geçmeden Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarıya bakalım.

2Kar ve fırtına fena vuracak İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KRİTİK UYARI

KRİTİK UYARI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri hariç bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

5EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°CÇok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

124 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

4 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

13Kar ve fırtına fena vuracak İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Bugün pazar, yağış Marmara'dan ayrılıyor. Ülke genelinde kıyı kesimler ile Güneydoğu kesimlerde yağmur, diğer yerlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde. Konya, Adıyaman, Antalya ve Trabzon yağış kuvvetli. Sıcaklık azalmaya devam ediyor. Marmara'da poyraz etkili.

14Kar ve fırtına fena vuracak İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Yağışlı hava yarın Doğu'ya kayacak. Batı'da 2-3 gün yağış görülmeyecek. Sıcaklıklar yükselmiyor. Bir hafta soğuk hava var.

15BOLUDA KAR YAĞIŞI

BOLU'DA KAR YAĞIŞI

Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve hafif kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

16Kar ve fırtına fena vuracak İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar yağışı erken başladı

Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.Sömestir tatilinden dolayı ailesiyle birlikte Ordu'ya giden Levent Öztürk, "Ordu'ya gidiyoruz. Bolu Dağı'nda mola verdik. Karayolları ekipleri sağ olsunlar hazır bir şekilde bekliyorlar. Kar sürpriz oldu bize de. Mola verip kar havası alalım dedik" dedi.

17ESKİŞEHİR KARA UYANDI

ESKİŞEHİR KARA UYANDI

Eskişehir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucunda vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Yağış sonucunda araçların camları karla kaplanırken, bazı vatandaşlar karlı camlara yazılar yazdı. Güne beyaz örtüyle başlayan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla o manzaraların fotoğraflarını çekti.

18ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile uyandı.Aşkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kış mevsimine girdiğimiz aylarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı bu sabah itibarıyla başladı. İlçenin rakım olarak yüksek olan köylerinde ise kar yağışın çok daha fazla etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği öğrenildi.Bu arada ekipler ulaşımın aksamamı için yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.