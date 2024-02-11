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GündemKar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...
HaberlerGündem Haberleri Kar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...
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Kar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Kar alarmı verildi. Yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. İller tek tek açıklandı. Meteoroloji çok sayıda kent için art arda uyarılarda bulundu. Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı.

• 11 Şubat 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
• 11 Şubat 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
1Kar kuvvetli geliyor Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şubat ayı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili olacak. Hava sıcaklıklarında görülen ani düşüle birlikte çok yoğun kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına alacak. Kar yağışı için net tarih verildi. Kar yağışı ile ilgili detaylara geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

2Kar kuvvetli geliyor Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı bulutlu

6EGE

EGE

Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı bulutlu

13Kar kuvvetli geliyor Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; rüzgarın, Marmara'da kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

147 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan fırtına beklenen, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

15Kar kuvvetli geliyor Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...

Prof.Dr.Orhan Şen'den pazartesi için kritik uyarı geldi. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Marmara'ya hafif, Ege ve Batı Akdeniz'e kuvvetli yağmur geliyor. Sıcaklıklar Çarşamba günü ortalamaya doğru azalacak. Yağışların durmasıyla barajlarda yükselme durdu. Doğuda kar erimeleri akarsuların debilerini yükselir."