Kar kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar birden düştü, İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa dahil onlarca kent için kritik uyarı...
Kar alarmı verildi. Yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. İller tek tek açıklandı. Meteoroloji çok sayıda kent için art arda uyarılarda bulundu. Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı.
• 11 Şubat 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
• 11 Şubat 2024 - 08:46 • Son Güncelleme: