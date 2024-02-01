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GündemKar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı
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Kar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar yoğun kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İstanbul'a karın yağacağı net tarihler birbiri ardına açıklansa da kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili olmadı. Silivri'ye kadar gelen kar İstanbul'a neden giriş yapmadı? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu sorunun yanıtını vererek İstanbul'da karın ne zaman yağacağını açıkladı. İşte son dakika kar  yağışı ve il il hava tahmin raporu...

• 01 Şubat 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Yoğun kar yağışının yeni sistemle beraber İstanbul'da etkili olacağı açıklandı. İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a karın giremediğini ifade etti. "Şehrin ısı adası" olduğunu söyleyen Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor.

2Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, farklı olmayan bir sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanıyor enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" dedi.

3Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçtiğimiz günlerde tarih ve saat vererek İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti. Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi. Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var.

4Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" dedi.

5KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR

"KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR"

Tek, "En büyük handikaplardan bir tanesi de öncelikle sıcaklık. Sıcaklığın en son gelen hava sistemlerine baktığımızda İstanbul için bahsediyorum eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir seviye. Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor.

6Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor. O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor. Tahmin modellerinden elde edilen sonuçlarla birlikte, bunun yanında yorumlar da var ama beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları bu kar yağışının olmamasında çok etkin.

7Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ki ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerlere düşmesini önlüyor. Bu sebeple yağışlar daha çok yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürdü" diye konuştu.

8SİLİVRİYE KADAR GELEN KAR, İSTANBULDA YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR

"SİLİVRİ'YE KADAR GELEN KAR, İSTANBUL'DA YAĞMUR'A DÖNÜŞÜYOR"

Kar yağışının İstanbul'un merkezine düşmemesinin bir diğer nedeninin 'Şehrin ısı adası' olmasından kaynaklandığını belirten Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" ifadelerini kullandı.

9BENZER SİSTEM İSTANBULUN MERKEZİNDE DE KAR YAĞIŞI BIRAKACAK

"BENZER SİSTEM İSTANBUL'UN MERKEZİNDE DE KAR YAĞIŞI BIRAKACAK"

Tek, "Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor. Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığında 8 dereceye düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de tabii ki her şey iklim değişikliğine bağlamamak lazım.

10Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Ama iklim değişikliğinin de etkisi var. Çünkü biriken enerjinin yani iklim değişikliğinden kaynaklı biriken enerjinin büyük bir kısmını da denizler yutuyor, absorbe ediyor. Onlar tutuyor, o yüzden de deniz suyu sıcaklıkları çok aşağılara inmiyor. Yani geçtiğimiz 10'lu, 20'li yıllara baktığımızda deniz suyu sıcaklıkları bu zamanlarda 8 derecelere, 9 derecelere çok sık rahatlıkla iniyordu" dedi.

11SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK

"SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK"

Kış mevsiminin geri kalan kısmında beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde İstanbul'a düşeceğini söyleyen Tek, "İstanbul'da çok yakın plan için kar gözükmüyor. Mevsimsel tahminlerde Aralık, Ocak aylarının, geçtiğimiz aylardaki yaptığımız tahminlerde o ayların sıcaklıklarının genelde ortalamaların üzerinde geçeceği şeklindeydi. Şubat ayı da aynı şekilde gözüküyor. Bu şu demek, sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla olacak.

12Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak. Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat'ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var.

13Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Bu soğuk hava yerine biraz daha sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar Şubat ayı içerisinde ortalamaların genelde üzerinde. Mart, Nisan içerisinde yine üzerinde olacak. Ama beraberinde yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Ama yağış almaya devam edeceğiz. Yine barajlarda çünkü kritik bir dönemden geçmiştik. Barajlardaki doluluklar da artmaya devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

14Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

15Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

16Kar İstanbulun merkezine yağacak Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

17MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

18EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 11°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°CParçalı bulutlu

19AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 9°CParçalı bulutlu
MERSİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

20İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°CParçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 11°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°CParçalı bulutlu

22ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°CParçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°CParçalı bulutlu

23DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°CParçalı bulutlu
VAN °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°CParçalı bulutlu

25DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

26KARADENİZ

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

27MARMARA

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

28EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

29AKDENİZ

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

30VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar batısı aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.