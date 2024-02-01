Kar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı
Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar yoğun kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İstanbul'a karın yağacağı net tarihler birbiri ardına açıklansa da kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili olmadı. Silivri'ye kadar gelen kar İstanbul'a neden giriş yapmadı? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu sorunun yanıtını vererek İstanbul'da karın ne zaman yağacağını açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ve il il hava tahmin raporu...
• 01 Şubat 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 09:54 • Son Güncelleme: