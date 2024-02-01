Kar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak. Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat'ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var.