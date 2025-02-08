Kar İstanbul'a geri dönüyor! AKOM gün verdi: Asıl kar yağışı henüz başlamadı Sibirya'dan geliyor
AKOM uyardı! Yeni kar dalgası geliyor. Bu kez çok daha yoğun yağış bekleniyor. Gün ve saat verildi. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Sıcaklıklar Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisiyle daha da düşecek. Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kenti uyardı. AKOM ise beklenen kar yağışı için devrede
• 08 Şubat 2025 - 13:38 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2025 - 13:38 • Son Güncelleme: