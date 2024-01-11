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GündemKar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi
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Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili oluyor. Bugün birçok kent için ‘yoğun kar’ yağışı alarmı verildi. İstanbul için 2 gün sürecek olan kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu. MGM ve meteoroloji uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda özellikle uyardı.

• 11 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Kar İstanbula geliyor Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul kent merkezinde yoğun kar yağışının ne zaman etkili olacağı İstanbullular tarafından merakla bekleniyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar hava durumunu yakından takip ederek İstanbul kar yağışı ile ilgili gelişmelere odaklanmış durumda.

2Kar İstanbula geliyor Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Peki İstanbul'a yoğun kar ne zaman yağacak? Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı da etkili olacak. Meteoroloji uzmanları ve MGM art arda kar yağışı uyarısında bulundu. Saat verilerek vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

3Kar İstanbula geliyor Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

MGM yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

6TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı etkisini kaybederken, bu sabah güneş yüzünü gösterdi. Kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Hava soğukluğunun eksi 3 dereceye kadar indiği kentin sokakları adeta buz pistine dönüştü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar buzlu sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

7Kar İstanbula geliyor Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Vatandaşlar, "Kar yağışına hazırlık yakalandık sanırım. Yolların halini siz de görüyorsunuz. Buna önceden bir tedbir alınması lazımdı. Kuraklık için ise çok güzel bir çözüm oldu. Senelerden beri Tekirdağ’a böyle kar yağmıyordu, güzel oldu. Ara sokaklar çok kötü. Bir müdahale edilmesi lazım” dedi.

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 11°CParçalı bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 8°CParçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

yağışlıKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

AĞRI °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

15İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan kar yağışının İstanbul'da ne zaman etkili olacağını saat vererek açıkladı.

16Kar İstanbula geliyor Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Şen, “Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu’nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.

17YARIN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

YARIN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul’da hafif kar yağışı görülecek”

18GÖLCÜK TABİAT PARKI KARLA KAPLANDI

GÖLCÜK TABİAT PARKI KARLA KAPLANDI

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük kısmı buz tuttu.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, 2 gündür etkili olan yağışın ardından karla kaplandı. Tabiat parkını çevreleyen karla kaplı çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük'te kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü tabiat parkındaki gölün büyük kısmı buz tuttu.