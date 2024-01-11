Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.



AĞRI °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı



MALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı



