Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi
Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili oluyor. Bugün birçok kent için ‘yoğun kar’ yağışı alarmı verildi. İstanbul için 2 gün sürecek olan kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu. MGM ve meteoroloji uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda özellikle uyardı.
• 11 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: