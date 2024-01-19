Kar İstanbul haritasında göründü! AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



