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GündemKar İstanbul haritasında göründü! AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak
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Kar İstanbul haritasında göründü! AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu plan yapanların beklediği uyarı geldi. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. MGM haritalı olarak paylaşarak karın en yoğun olacağı bölgeler vatandaşların bilgisine sunuldu. Uzmanlar ise saat saat kar yoğunluğunu açıkladı. AKOM'dan ise son dakika uyarısı geldi. İşte İstanbul dahil onlarca kent için kar, fırtına ve soğuk hava uyarısı...

• 19 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Kar İstanbul haritasında göründü AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

Kar hafta sonu İstanbul'a geliyor. Hava durumunu kontrol etmeden hafta sonu planı yapmayın. Kar ve soğuk hava etkisini artırarak devam edecek. AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışı ile ilgili uyarılara geçmeden bugünkü hava durumuna bakalım.

2Kar İstanbul haritasında göründü AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3Kar İstanbul haritasında göründü AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

4Kar İstanbul haritasında göründü AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu,

YOZGAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular günlerdir kar yağışı bekliyor. MGM'nin hava durumu haritasında kar yağışının etkili olacağı kentleri ortaya koydu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen de sosyal medyadan kar yağışını duyurdu.

14ORHAN ŞEN UYARDI

ORHAN ŞEN UYARDI!

Orhan Şen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bugün marmara ve kuzey egede lodos öğlen azalır. Sıcaklıklar yükselmeye devam. Trakya İstanbul Marmaranın güney ve doğusunda bugün ve yarın,

Antalya'nın doğusu, Osmaniye, Hatay Ankara, Bursa Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur var su baskını yapabilir

15KAR İSTANBULA GELİYOR

KAR İSTANBUL'A GELİYOR

İstanbul parçalı bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olabilir. 17C. Yarın sabah rüzgar kuzeye dönüyor sıcaklık azalıyor yağmur kuvvetleniyor. Pazar 7 Pazartesi 5 C. Pazartesi İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir.

16AKOM UYARDI

AKOM UYARDI!

AKOM verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

17Kar İstanbul haritasında göründü AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak

Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

18HAVA SOĞUYACAK

HAVA SOĞUYACAK

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

19YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.