Kar İstanbul haritasında göründü! AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı, saatler sonra lapa lapa kar bastıracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu plan yapanların beklediği uyarı geldi. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. MGM haritalı olarak paylaşarak karın en yoğun olacağı bölgeler vatandaşların bilgisine sunuldu. Uzmanlar ise saat saat kar yoğunluğunu açıkladı. AKOM'dan ise son dakika uyarısı geldi. İşte İstanbul dahil onlarca kent için kar, fırtına ve soğuk hava uyarısı...
• 19 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme: