Kar esareti başladı! Bir dalga daha geliyor, Meteoroloji son dakika açıkladı, uyarı yapıldı: Bir an önce dönün... İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
Kar yağışı başladı. Meteoroloji son dakika açıkladı. Aybar kar fırtınası ile birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. Yeni yayımlanan raporda İstanbul için bir kez daha turuncu uyarı yapıldı. Kar fırtınası, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek yerlerinde daha fazla etkili olmaya başladı. Yetkililer ise uyarı üstüne uyarı yapıyor. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, Meteoroloji'nin İstanbul için günlerdir uyarı yaptığı kar yağışının başladığını ve ilerleyen saatlerde kar yağışının şiddetini daha da arttıracağını belirtti. İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşerilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve hava durumu...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün de kuvvetlenerek devam ediyor.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da gün boyunca kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
"DIŞARI ÇIKMAYALIM"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Ohan Şen yaptığı açıklamada, "Kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm'i bulabilir. Kar etkisini artırdı. Gece boyunca yoğun yağış devam edecek. Evimizde oturalım dışarı çıkmayalım. Yarın öğleye kadar devam edecek." dedi.
ALİ YERLİKA'DAN ÖNEMLİ UYARI
İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz.
Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşerilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YÜZDE 30 AZALTILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM! KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Hava durumu verilerine göre; İstanbul'da en yoğun kar ile henüz tanışılmadı. Mart ayının en güçlü kar yağışı kente bugün gelecek. Bugün akşam saatlerinde kar yağışı zirve yapacak.
Yaklaşık 12 saat aralıksız yağması beklenen kar yağışı Pazar günü öğlen saatlerinde etkisini yitirecek. Yüksek bölgelerde yağışın bir süre daha sürmöesi bekleniyor.
HAVA RADARINDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK
İstanbul'da bugün güçlü şekilde yağması beklenen kar yağışı hava radarına da yansıdı. Hava radarında deniz üzerinden yoğun bir kar kütlesinin kentin üzerine doğru gelmeye başladığı belirtiliyor.
DEK VE VORTEKSLER YİNE GÖRÜLEBİLİR
İstanbul'daki kar yağışının 24 Ocak'ta olduğu gibi Vorteks ve Deniz Etkili Kar (DEK) şeklinde de olabileceği belirtiliyor.