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GündemKar dalgası onlarca kenti vuracak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi
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Kar dalgası onlarca kenti vuracak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul dahil onlarca kent için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda iller tek tek sıralandı. Lapa lapa kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken hava sıcaklıklarında ani düşüşler görülecek. Yapılan son dakika kar uyarılarının ardından pek çok kent güne beyaz örtüyle uyandı. Bir ilde kuma çalışanlarına idari izin verildi. Gün içerisinde kar yağışı dalga dalga yayılacak. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 23 Ocak 2024 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Kar dalgası onlarca kenti vuracak Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

Kar yağışı ile AKOM, MGM ve Valilik tarafından art arda uyarılar gelmişti. Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Çok sayıda kent beyaza büründü. Bazı illerde hamile ve engelli kamu çalışanlarına izin verildi. Yoğun kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. Kar yağışı ile ilgili gelişmelere geçmeden Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarıya bakalım.

2Kar dalgası onlarca kenti vuracak Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :

KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CAz bulutlu

KOCAELİ °C, 10°CAz bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 9°CAz bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CAz bulutlu

DENİZLİ °C, 11°CAz bulutlu

İZMİR °C, 12°CAz bulutlu

MUĞLA °C, 13°CAz bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 2°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE 7°C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, °CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, °CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

1210 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı

13Kar dalgası onlarca kenti vuracak Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada illeri tek tek açıkladı. Günlük hava tahminini paylaşan Şen şu ifadeleri kullandı;

14SON DAKİKA KAR UYARISI

SON DAKİKA KAR UYARISI!

Bugün salı yağış Günedoğu'da yağmur Doğu Anadolu'da kar şeklinde. Doğu'da çiğ iç bölgelerde sis, don ve buzlanma tehlikesi var.

İstanbul 9 İzmir 12 Antalya 20 Ankara 4 Trabzon yağmurlu 7 C.

15Kar dalgası onlarca kenti vuracak Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

Kar yağışı, don ve buzlanmaya ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ederken, pek çok kentten de yeni görüntüler geliyor.

16KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Bayburt Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor. Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

17Kar dalgası onlarca kenti vuracak Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi

Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezine yılın ikinci karı yağdı.Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi kısmen beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.