Kar dalgası onlarca kenti vuracak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi, lapa lapa kar start verdi
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul dahil onlarca kent için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda iller tek tek sıralandı. Lapa lapa kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken hava sıcaklıklarında ani düşüşler görülecek. Yapılan son dakika kar uyarılarının ardından pek çok kent güne beyaz örtüyle uyandı. Bir ilde kuma çalışanlarına idari izin verildi. Gün içerisinde kar yağışı dalga dalga yayılacak. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 23 Ocak 2024 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 11:20 • Son Güncelleme: