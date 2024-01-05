Kar dalgası İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışına hazır olun, biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AĞRI °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı