Kar dalgası İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışına hazır olun, biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken gün ve saat verildi. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 10 derece birden düşeceği ve Sibirya soğuklarının etkili olacağı duyuruldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte ikinci ve üçüncü kar yağışı için de tarih verdi. İşte son dakika kar yağışı haberlerinin detayları...
• 05 Ocak 2024 - 16:00 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 16:00 • Son Güncelleme: