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GündemKar bu gece geliyor! Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...
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Kar bu gece geliyor! Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

Yoğun ve kuvvetli yağış bu gece başlıyor. Çok sayıda kent kar yağışının etkisi altına girecek. Yoğun kar yağışı etkisini yarın daha da arttıracak. Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak illeri ve kar yağışının en yoğun olacağı saatleri açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler ve il il hava tahmin raporu...

• 25 Ocak 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
1Kar bu gece geliyor Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alıyor. Kar kuvvetli ve yoğun şekilde etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı için iller tek tek açıklandı. Meteoroloji son dakika duyurdu.

2Kar bu gece geliyor Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI :

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI :

Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlıISPARTA °C, 8°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°C

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmim ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun yağmurlu, Amasya ve Çorum çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluTOKAT °C, 6°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 1°CÇok bulutluERZURUM °C, 0°CÇok bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 4°CÇok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12Kar bu gece geliyor Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna dair tahminlerini paylaştı. Şen şu ifadeleri kullandı:

13AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLIYOR

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Bugün akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yükseklerinde yoğun kar yağışı var. Hafta sonu sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. İstanbul akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası sağanak yağışlı 10C.

14Sibirya değil Kazdağları

Sibirya değil Kazdağları

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden olan bin 300 metre yükseklikteki At Kayası zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler. Zorlu hava şartlarında yoğun kar yağışı eşliğinde yapılan tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya'yı hatırlattı. .

15Kar bu gece geliyor Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

Kazdağları'nda kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar ağaçlar adeta buz tuttu. Bölgede sıcaklık değerleri eksi 10 derecenin de altına indi. Keşif yolcuları kuvvetli poyraz rağmen at kayası mevkiine, zaman zaman 30-40 cm bulan kara rağmen tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka ve Rıfat Aydemir katıldı. Kayalık, buzlu ve kaygan bir rota üzerinde yapılan zirve tırmanışı yaklaşık 8 saat sürdü. Zorlu bir tırmanış ardından zirveye ulaşan dağcıların kamerasına Sibirya’yı hatırlatan görüntüler yansıdı.