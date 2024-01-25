Kar bu gece geliyor! Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmim ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.