Kar bu gece geliyor! Yarın etkisini katlayarak dalga dalga yayılacak, işte lapa lapa kar yağışı için alarm verilen iller...
Yoğun ve kuvvetli yağış bu gece başlıyor. Çok sayıda kent kar yağışının etkisi altına girecek. Yoğun kar yağışı etkisini yarın daha da arttıracak. Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak illeri ve kar yağışının en yoğun olacağı saatleri açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler ve il il hava tahmin raporu...
• 25 Ocak 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:15 • Son Güncelleme: