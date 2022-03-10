Kar başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Bu kez fena vuracak, tarih ve saat belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...
Kar yağışı başladı. Meteoroloji son dakika açıkladı. Çok kuvvetli geliyor. Günlerce sürecek. Hava sıcaklığı eksiye düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. İstanbul Valiliği'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin önlemleri açıkladı. İstanbul dışında birçok il için de kar alarmı verildi. Meteoroloji 58 kente sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte 11 Mart İstanbul hava durumu bilgisi ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor.
10-11-12-13 Mart 2022 Meteoroloji hava durumu tahminlerinde yurdun birçok kesiminde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. "İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak?" soruları başlayan yağışlarla beraber gündeme taşındı.
Sıcaklıklar yurt genelinde düşüş gösterirken birçok il kar yağışının etkisi altına girdi. Hava durumu uyarıları yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte hava durumu beklentileri ve detaylar…
Yarın ise birçok kentte sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve çevre illerinde kar yağışının çok şiddetli olması bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı batı bölgelerde de kendini gösterecek. Kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -2°C, 3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ -1°C, 2°CÇok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -8°C, -4°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ -3°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 2°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MANİSA 1°C, 4°C
AKDENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 5°C, 10°CÇok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA -6°C, -1°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR -4°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, yarın (Cuma) kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE -2°C, 1°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK -1°C, 2°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 2°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 6°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
"HAFTA SONU SIKINTILI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kar yağışını değerlendiren bakan İstanbulluları hafta sonu için uyardı.Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık."