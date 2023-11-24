Kar alarmı: Beyaz esaret başlıyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM ve AKOM'dan son dakika kar uyarısı geldi, sadece saatler kaldı
Kar yağışı ile ilgili günlerdir uyarı yapılıyor. Meteoroloji, AFAD, valilikler art arda vatandaşları hafta sonu için uyarıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve çok sayıda kentte kar alarmı verildi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışının daha yoğun olacağı da açıklandı. Pazar yağan kar yağışı ile birlikte pazartesi kar tatili haberlerinin gelmesi de muhtemel. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberin detayları...
• 24 Kasım 2023 - 12:18 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2023 - 12:18 • Son Güncelleme: