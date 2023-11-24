Kar alarmı: Beyaz esaret başlıyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM ve AKOM'dan son dakika kar uyarısı geldi, sadece saatler kaldı 

BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



