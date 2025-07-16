Kapıya gelen turistler şaştı kaldı: Antalya'da kapatılma kararının nedeni belli oldu
Antalya'da yerli ve yabancı turistleri şaşırtan kapatılma kararı... Antalya'da deprem riski taşıdığı belirlenen mevcut Antalya Arkeoloji Müzesi binası yıkılarak yerine yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla yeni bir müze inşa edilecek.
Antalya Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yenileniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mevcut yeşil alanları ve ağaç dokusunun korunacağı belirtildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün 20 Mart 2025'te yaptığı proje tanıtımında verdiği bilgilere göre, mevcut müze binası 2020 yılında yapılan deprem performans analizinde riskli yapı statüsünde değerlendirildi. İnceciköz, bu nedenle yeni bir müze yapılmasına karar verildiğini ifade etti.
Yeni müzenin yaklaşık 2 ila 2,5 milyar lira arasında maliyeti olacağını açıklayan İnceciköz, projenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, tamamen döner sermaye gelirleriyle finanse edileceğini kaydetti. İnceciköz ayrıca, müzede görev yapan ekiplerin ve laboratuvar birimlerinin çalışmalarının kesintiye uğramayacağını vurgulayarak, "Antalya Konservasyon ve Restorasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, yurt dışından getirilen ve restorasyona ihtiyaç duyan eserler üzerindeki çalışmalarına devam edecek" dedi.
İlk etapta depolar ve yıkım varAntalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, müzenin şehir dışına taşınmayacağı ve yeni yapının mevcut alan üzerinde yükseleceği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı iddiaların aksine Antalya Arkeoloji Müzesi şehir dışına taşınmayacak. Müze, bugüne kadar kent belleğinde ‘müze' olarak yer etmiş aynı alanda yükselecek ve şehir merkezindeki kültürel canlılık korunacak. Yeni müze inşaatı süresince tüm eserler, müze bahçesinde kurulacak güvenlikli geçici depolarda, uzmanların denetiminde korunacak. Hiçbir eser şehir dışına çıkarılmayacak; taşınma ve muhafaza süreci tam güvenlikle yürütülecek."Yeni Antalya Müzesi'nin iki etap halinde planlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta geçici depoların yapımı, eserlerin uygun şartlarda taşınması ve ardından mevcut yapının yıkımının yer aldığı, bu sürece ilişkin ihalenin 4 Haziran 2025'te yapıldığı ve 1 Temmuz'da sözleşmenin imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni yapının, gelecekteki genişleme ihtiyaçlarına uygun rezerve alanlar da içerecek şekilde esnek tasarlandığı aktarıldı.
Müzenin 16 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilere kapatması ise yerli ve yabancı çok sayıda turisti şaşırttı. Müze ziyareti sırasında kapıdaki kilitle karşılaşan ziyaretçilerden Azmi Esmeray, "Hayır kesinlikle bilmiyordum, müze kartım da var. Her gittiğim şehirde müzeleri geziyorum. İlk kez duyuyorum, çok şaşırdım" dedi.
Müzenin yeni tasarımını üstlenen Mimar Abdurrahman Çekim ise projenin temel ilhamını Perge Antik Kenti'nden aldığını belirtti. Proje kapsamında hem sergileme hem de koruma alanlarında çağdaş bir yaklaşımla tasarım uygulanacak.