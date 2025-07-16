Kapıya gelen turistler şaştı kaldı: Antalya'da kapatılma kararının nedeni belli oldu

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"Bazı iddiaların aksine Antalya Arkeoloji Müzesi şehir dışına taşınmayacak. Müze, bugüne kadar kent belleğinde ‘müze' olarak yer etmiş aynı alanda yükselecek ve şehir merkezindeki kültürel canlılık korunacak. Yeni müze inşaatı süresince tüm eserler, müze bahçesinde kurulacak güvenlikli geçici depolarda, uzmanların denetiminde korunacak. Hiçbir eser şehir dışına çıkarılmayacak; taşınma ve muhafaza süreci tam güvenlikle yürütülecek."Yeni Antalya Müzesi'nin iki etap halinde planlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta geçici depoların yapımı, eserlerin uygun şartlarda taşınması ve ardından mevcut yapının yıkımının yer aldığı, bu sürece ilişkin ihalenin 4 Haziran 2025'te yapıldığı ve 1 Temmuz'da sözleşmenin imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni yapının, gelecekteki genişleme ihtiyaçlarına uygun rezerve alanlar da içerecek şekilde esnek tasarlandığı aktarıldı.