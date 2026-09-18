Kapadokya bu kez lezzetleriyle büyüleyecek! Nevşehir Gastronomi Festivali başladı: Bu mutfak dünyanın masasında olmalı

2

TUGAFED Başkanı Yılmaz Seçim ise festivalin Nevşehir adına atılan önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Nevşehir denildiğinde aklımıza yalnızca Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası gelmemeli. Bu kent aynı zamanda çok güçlü bir mutfak geçmişine sahip. Ve bugün biz diyeceğiz ki bu mutfak sadece Nevşehir’de kalmamalı. Bu mutfak dünyanın masasında olmalı. İşte bu festivalin temel amacı tam da budur" diye konuştu.