Kapadokya bu kez lezzetleriyle büyüleyecek! Nevşehir Gastronomi Festivali başladı: Bu mutfak dünyanın masasında olmalı
Nevşehir Belediyesi ile Türkiye Gastronomi Federasyonu (TUGAFED) iş birliğinde Cappa Arena’da düzenlenen festival, bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.
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Festivalin açılış programında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gastronominin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yöresel yemek kültürünün tanıtılmasının, turistlerin Kapadokya’yı tercih etmesinde yeni bir unsur oluşturacağını belirten Arı, "Turistler bu şehre gelmeye niyet ettiklerinde balon ve peribacalarının yanı sıra gastronomi alanındaki yetkinliğini, yemeklerinin lezzetini de bilerek gelecek. Şehirler altyapıya, parka, temiz mahallelere ihtiyaç duyduğu gibi kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere de ihtiyacı vardır. Festival gelecek yıllarda büyüyerek şehre değer katacaktır" dedi.
TUGAFED Başkanı Yılmaz Seçim ise festivalin Nevşehir adına atılan önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Nevşehir denildiğinde aklımıza yalnızca Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası gelmemeli. Bu kent aynı zamanda çok güçlü bir mutfak geçmişine sahip. Ve bugün biz diyeceğiz ki bu mutfak sadece Nevşehir’de kalmamalı. Bu mutfak dünyanın masasında olmalı. İşte bu festivalin temel amacı tam da budur" diye konuştu.
Protokol üyeleri ve katılımcılar festival alanındaki stantları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Hafta sonu sona erecek festival kapsamında bölgenin mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla workshoplar, yemek yarışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.