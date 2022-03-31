Kanserli hücreleri öldürüyor, şeker hastalığına iyi geliyor! Cinsel gücü artırıyor, eklem, kas ve romatizma...

Eşsiz tadı ve kokusuyla herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan karanfil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla bir kez daha gönlünüzü kazanacak. Mutfaklarda özellikle şerbetli tatlıların şerbeti için kullanılan karanfil tam bir şifa deposu. Karanfil yağı ise neredeyse herkesin şikayetçi olduğu birçok hastalığa çok iyi geliyor. Başta cinsel gücü artırmak üzere ağrıları dindirir, enfeksiyon ve iltihaplara karşı da çok etkilidir. İşte karanfil ve karanfil yağının faydaları...