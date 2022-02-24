Kanser riskini azaltıyor, diyabet ve kalp hastalığına iyi geliyor! Böbrekleri koruyor, bir kaşık yetiyor...
Antikanser etkisi gösteriyor, kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Kalori, protein, karbonhidrat, lif, B6 vitamini bakımından çok zengin, kronik hastalık riskini azaltıyor. Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişim riskini azaltabiliyor, karaciğeri serbest radikal hasarından koruyabiliyor. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı şifa oluyor, beyin sağlığını iyileştirebilecek ve bunama gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Böbrekleri hasardan korumaya yardımcı oluyor.
Tahin, süper besleyici bir besindir. Lezzeti damak çatlatan tahinin faydaları da mükemmeldir. Tahin, kavrulmuş, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir hamurdur. Hafif, cevizli bir tada sahiptir. Humusun, tahin pekmez ikilisinin süper bir bileşenidir, ancak dünya çapında birçok yemekte, özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Yemeklik kullanımlarının yanı sıra tahin, sağlık açısından çeşitli faydalar sunar. İşte tahinin sağlığa 9 faydası.
BİR YEMEK KAŞIĞI TAHİNDE NELER VAR?
Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Aslında, sadece 1 yemek kaşığı (15 gram), bazı besinler için günlük ihtiyacın %10'undan fazlasını sağlar. Bir yemek kaşığı (15 gram) tahin şunları içerir:
Kalori: 90 kalori
Protein: 3 gram
Yağ: 8 gram
Karbonhidrat: 3 gram
Lif: 1 gram
Tiamin: Günlük İhtiyacın %13'ü
B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %11'i
Fosfor: Günlük İhtiyacın %11'i
Manganez: Günlük İhtiyacın %11'i
TAHİN KEMİK SAĞLIĞINA BİRE BİRDİR
Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da yüksektir. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunlar anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kronik hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR
Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir.
HASTALIKLARA KARŞI KORUR
Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi azaltabilir. Susam tohumları, kalp hastalığı için risk faktörlerini ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR
Tahin ve susam tohumları içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir. Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstraktının antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu buldular.
YARA VE İLTİHAPLARA KARŞI ETKİLİ
Tahin içindeki bazı bileşikler yüksek derecede anti-inflamatuardır. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı sağlıklı ve normal bir yanıt olsa da, kronik iltihaplanma sağlığınıza zarar verebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, sesamin ve diğer susam tohumu antioksidanlarının yaralanma, akciğer hastalığı ve romatoid artrit ile ilgili iltihabı ve ağrıyı hafifletebileceğini keşfetti. Sesamin ayrıca, hava yolu iltihabı ile karakterize bir durum olan astım için potansiyel bir tedavi olarak hayvanlarda incelenmiştir. Tahin, bu güçlü antioksidanları içerir, ancak çok daha küçük miktarlarda. Ek olarak, susam tohumlarının insanlarda iltihabı nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER
Tahin, beyin sağlığını iyileştirebilecek ve bunama gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilecek bileşikler içerir. Susam tohumu antioksidanları kan-beyin bariyerini geçebilir, yani kan dolaşımınızı terk edebilir ve beyninizi ve merkezi sinir sisteminizi doğrudan etkileyebilir.
ANTİKANSER ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR
Susam tohumları ayrıca potansiyel antikanser etkileri için araştırılmaktadır. Bazı test tüpü çalışmaları, susam tohumu antioksidanlarının kolon, akciğer, karaciğer ve meme kanseri hücrelerinin ölümünü desteklediğini göstermiştir. Susam tohumlarındaki iki ana antioksidan olan sesamin ve sesamol, antikanser potansiyelleri için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Her ikisi de kanser hücrelerinin ölümünü teşvik edebilir ve tümör büyüme oranını yavaşlatabilir. Ek olarak, vücudunuzu kanser riskinizi azaltabilecek serbest radikal hasarından koruduğu düşünülmektedir.
KARACİĞER VE BÖBREKLERİ KORUR
Tahin, karaciğerinizi ve böbreklerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu organlar, vücudunuzdaki toksinleri ve atıkları uzaklaştırmaktan sorumludur. Susam tohumları, karaciğerinizi ve böbreklerinizi hasardan koruyabilecek bileşikler içerir. Tahin, bu faydalı bileşiklerden bazılarını sağlarken, bu çalışmalarda kullanılan susam çekirdeği ekstraktlarında ve yağlarında bulunanlardan daha az miktarda içerir. Bununla birlikte, bu etkileri tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. (Mynet)