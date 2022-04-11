Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...
Sağlığa sağlık katıyor. Bir ay düzenli kullananlar sonuçlara inanamıyor. Yoğurda bir kaşık ilave etmek yeterli oluyor. Yoğurt, dünya çapında faydalarıyla ilgi çeken lezzetiyle damak çatlatan besinlerin başında gelir. Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir. Yoğurda ekleyeceğiniz bir baharatla etkileri inanılmaz olacak!
100 gram yoğurtta 4,5 gram protein bulunmaktadır. Yoğurt gibi proteini yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken düşük proteinli gıdalara göre her zaman daha doyurucudur.
Yoğurt zengin kalsiyum içeriyle de ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum kemiklerin dişlerin güçlü olmasını sağlayan mineraldir.100 gram yoğurt kalsiyum ihtiyacının %15’ini karşılayabilmektedir.
Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.
YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI
Havaların ısındığı şu günlerde daha fit bir görünüm için kilo verme telaşı da başladı. Yoğurt ve kırmızı pul biberi birlikte tüketin.
Biraz da limon ekleyin. Bakın neler oluyor... Yoğurt en faydalı besinlerden biri. Yoğurt kırmızı acı biber ve limonla birleşince harika bir diyet öğününe dönüşüyor.
Yoğurt, limon ve acı biber birlikte karıştırılıp tüketildiğinde vücuttaki fazla ödem dışarı atılıyor. Ayrıca vücudunuzdaki fazlalıklar gittiği gibi harika bir diyet öğünü olarak dikkat çekiyor.
NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?
Söz konusu bu karışımı gece tüketmeye özen gösterin. Sonrasında da bir şey yiyip içmeyin. Yaklaşık 1 ay sonra gözle görülür şekilde bir fazlalık kaybı olduğunu göreceksiniz.
YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI TARİFİ
1 kase yoğurt
1 tatlı kaşığı acı pul biber
Yarım limonun suyu
Malzemeler karıştırılır ve afiyetle tüketilir. Üzerine 1 bardak da su içebilirsiniz.
YOĞURDUN FAYDALARI
Yoğurttaki probiyotikler vücudunuzun polen ve diğer alerjenlere reaksiyonunu azaltabilir.
Yoğurdun birçok faydasından biri, bağışıklık arttırıcı etkilere sahip olmasıdır. Yoğurtun T hücrelerinizi veya enfeksiyonla savaşan hücreleri daha güçlü ve daha aktif hale getirdiği kanıtlanmıştır.
Yoğurt yemek, vücudunuza sindirimi düzenli tutmak için çalışan sağlıklı bakteriler sağlar. Hem kabızlık hem de ishal ile daha az sorun yaşamanıza yardımcı olabilir.
İnsanların yaşadığı hastalıkların çoğu diyabet, Crohn hastalığı, kanser ve kronik yorgunluk sendromu gibi iltihaplanma ile ilgilidir. Yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltmaya ve bu hastalıklarla ilgili riskleri veya etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Yoğurt tam bir protein kaynağıdır, yani vücutta kas ve diğer dokuları oluşturmak için gerekli tüm amino asitleri içerir.
Bazı araştırmalar, daha fazla yoğurt yiyerek bakterilerden kaynaklanan gıda alerjileri riskini azaltabileceğini göstermektedir.
Yoğurtta bulunan sağlıklı bakterilerin akciğer dokusunun daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacağına dair kanıtlar vardır.
Yoğurt, kemik sağlığında kilit rol oynayan vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketilmesi osteoporoz riskini azaltabilir.
Yoğurt, “iyi” HDL kolesterolü artırıp, kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağlar.
Candidaya bağlı vajinal enfeksiyonlar diyabetik kadınlarda yaygın olarak görülür. Günlük yoğurt tüketimi vajinal sistemin pH seviyelerini düşürür ve candida enfeksiyonlarını önler.