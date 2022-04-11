Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.4030.40EURO16.080.22USD14.73-0.05ALTIN921.43-0.22
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkKanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...
    ABONE OL

    Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Sağlığa sağlık katıyor. Bir ay düzenli kullananlar sonuçlara inanamıyor. Yoğurda bir kaşık ilave etmek yeterli oluyor. Yoğurt, dünya çapında faydalarıyla ilgi çeken lezzetiyle damak çatlatan besinlerin başında gelir. Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir. Yoğurda ekleyeceğiniz bir baharatla etkileri inanılmaz olacak!

    • 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
    • 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
    1Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    100 gram yoğurtta 4,5 gram protein bulunmaktadır. Yoğurt gibi proteini yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken düşük proteinli gıdalara göre her zaman daha doyurucudur.

    2Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurt zengin kalsiyum içeriyle de ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum kemiklerin dişlerin güçlü olmasını sağlayan mineraldir.100 gram yoğurt kalsiyum ihtiyacının %15’ini karşılayabilmektedir.

    3Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.

    4YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI

    YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI

    Havaların ısındığı şu günlerde daha fit bir görünüm için kilo verme telaşı da başladı. Yoğurt ve kırmızı pul biberi birlikte tüketin.

    5Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Biraz da limon ekleyin. Bakın neler oluyor... Yoğurt en faydalı besinlerden biri. Yoğurt kırmızı acı biber ve limonla birleşince harika bir diyet öğününe dönüşüyor.

    6Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurt, limon ve acı biber birlikte karıştırılıp tüketildiğinde vücuttaki fazla ödem dışarı atılıyor. Ayrıca vücudunuzdaki fazlalıklar gittiği gibi harika bir diyet öğünü olarak dikkat çekiyor.

    7NE ZAMAN TÜKETİLMELİ

    NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

    Söz konusu bu karışımı gece tüketmeye özen gösterin. Sonrasında da bir şey yiyip içmeyin. Yaklaşık 1 ay sonra gözle görülür şekilde bir fazlalık kaybı olduğunu göreceksiniz.

    8YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI TARİFİ

    YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI TARİFİ

    1 kase yoğurt

    1 tatlı kaşığı acı pul biber

    Yarım limonun suyu

    9Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Malzemeler karıştırılır ve afiyetle tüketilir. Üzerine 1 bardak da su içebilirsiniz.

    10YOĞURDUN FAYDALARI

    YOĞURDUN FAYDALARI

    Yoğurttaki probiyotikler vücudunuzun polen ve diğer alerjenlere reaksiyonunu azaltabilir.

    11Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurdun birçok faydasından biri, bağışıklık arttırıcı etkilere sahip olmasıdır. Yoğurtun T hücrelerinizi veya enfeksiyonla savaşan hücreleri daha güçlü ve daha aktif hale getirdiği kanıtlanmıştır.

    12Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurt yemek, vücudunuza sindirimi düzenli tutmak için çalışan sağlıklı bakteriler sağlar. Hem kabızlık hem de ishal ile daha az sorun yaşamanıza yardımcı olabilir.

    13Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    İnsanların yaşadığı hastalıkların çoğu diyabet, Crohn hastalığı, kanser ve kronik yorgunluk sendromu gibi iltihaplanma ile ilgilidir. Yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltmaya ve bu hastalıklarla ilgili riskleri veya etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

    14Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurt tam bir protein kaynağıdır, yani vücutta kas ve diğer dokuları oluşturmak için gerekli tüm amino asitleri içerir.

    15Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Bazı araştırmalar, daha fazla yoğurt yiyerek bakterilerden kaynaklanan gıda alerjileri riskini azaltabileceğini göstermektedir.

    16Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurtta bulunan sağlıklı bakterilerin akciğer dokusunun daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacağına dair kanıtlar vardır.

    Yoğurt, kemik sağlığında kilit rol oynayan vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketilmesi osteoporoz riskini azaltabilir.

    17Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

    Yoğurt, “iyi” HDL kolesterolü artırıp, kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağlar.

    Candidaya bağlı vajinal enfeksiyonlar diyabetik kadınlarda yaygın olarak görülür. Günlük yoğurt tüketimi vajinal sistemin pH seviyelerini düşürür ve candida enfeksiyonlarını önler.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Kış geri döndü, Meteoroloji son dakika duyurdu! Sıcaklık 10 derece düşecek, çok sayıda ilde...

    Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Kış geri döndü, Meteoroloji son dakika duyurdu! Sıcaklık 10 derece düşecek, çok sayıda ilde...

    Ukrayna - Rusya savaşında son dakika... Rusya'nın yeni hedefi açıklandı... Ukrayna: Almanya ve Fransa hata yaptı!

    Ukrayna - Rusya savaşında son dakika... Rusya'nın yeni hedefi açıklandı... Ukrayna: Almanya ve Fransa hata yaptı!

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var