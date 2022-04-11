Kanser, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk için şifa! Kan basıncını düşürüyor, ödem atıyor, yoğurda bir kaşık eklemek yeterli, bir ay tüketen...

İnsanların yaşadığı hastalıkların çoğu diyabet, Crohn hastalığı, kanser ve kronik yorgunluk sendromu gibi iltihaplanma ile ilgilidir. Yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltmaya ve bu hastalıklarla ilgili riskleri veya etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.