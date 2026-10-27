Kanlı Divane’de tarihle müzik buluştu: Türküler obrukta yankılandı

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Etkinliğe katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da," İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Erdemli Belediyemizin birlikte organize ettiği 'Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi' programındayız. Bugün de gençlik yıllarımızda dinlediğimiz türkülerimizi gençlerimiz sahnede seslendiriyorlar. Böyle bir programın paydaşı olmaktan da gurur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birçok projeye imza atıyoruz. Daha önce de birçok projeye imza attık. Önümüzdeki günlerde de yine birlikte yeni projeler imza atacağız" şeklinde konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'de, "10 tane Anadolu lisemizden öğrencilerimiz yöresel olarak kültürümüzü, türkülerimizi birlikte çalıştılar, derlediler. Türkülerimizin tarihini araştırdılar ve bugün de bu sahne de o türkülerimizi öğrencilerimiz seslendirdi" diye konuştu.