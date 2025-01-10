Kangal köpeği sevdasını 'safkan' üretim çiftliğine dönüştürdü
Sivas'ta çocukluğundan itibaren köyünde Kangal köpekleriyle büyüyen, çobanlık yaptığı dönemde de bu tutkusunu sürdüren Cahit Akgül (49), safkan Kangal köpeği üretim çiftliği kurdu. Son 17 yıldır Kangal köpeği üreticiliği yapan Akgül, çiftliğinde 50 yıldır aynı geni taşıyan saflığı bozulmamış köpekleri yetiştiriyor.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 11:40 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
• 10 Ocak 2025 - 11:40 • Son Güncelleme: