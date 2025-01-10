Kangal köpeği sevdasını 'safkan' üretim çiftliğine dönüştürdü

'ASİL VE ZEKİ BİR IRK'

Kangal köpeğinin doğasının sonradan eğitilmeye uygun olmadığını, genetik kodlarında koruma içgüdüsü bulunduğunu belirten Akgül, "Bu köpeklerin işi sürü koruma olduğu için dünyadaki köpek ırklarının içerisinde de en başarılı hayvanlardır. Sahada en iyi çalışan, en doğru ırklar Sivas Kangal köpekleridir. Harici olarak bunlar çok karakterli, asil ve zeki bir ırktır" diye konuştu.



Akgül, Kangal köpeklerine Türkiye'nin her yerinden yoğun bir talep olduğunu da dile getirdi.