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    SağlıkKandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor
    HaberlerSağlık Haberleri Kandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor
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    Kandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor

    Kanınızı büyük oranda temizliyor, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel olarak böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor, sağlığa büyük katkı sağlıyor. Kan akışı, bedenin oksijen taşıyıcısı olarak yaşamın devamlılığını sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca çeşitli vitamin, mineral ve inorganik maddelerin de aracılığıyla organlar arasındaki iletişimi ve düzeni sağlıyor. Tüm bu nedenlerle kanınızı toksinlerden uzak tutmak sağlıklı bir yaşamın da kilit noktası haline geliyor. İşte kandaki zehri vücuttan atan mucizevi besinler...

    • 03 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
    • 03 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
    1Kandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor

    Kan, besinleri, oksijeni ve hormonları doku ve damarlara taşımaktan sorumludur. Böbrek ve akciğerlerin de sağlıklı bir şekilde işlerlik gösterebilmesi için kanınızı temiz tutmak, daha uzun ve daha iyi yaşamanın en iyi yollardan biri. Bazı doğal içerikler ise tüm kanı temizleyerek istenmeyen içeriklerden koruyor. İşte o besinler…

    2FESLEĞEN YAPRAĞI

    FESLEĞEN YAPRAĞI

    Fesleğen yapraklarını çay olarak demlemek, kanınızı büyük oranda temizleme potansiyeline sahiptir. Fesleğen, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel olarak böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturur. Bu nedenle düzenli olarak fesleğen tüketimi, sağlığınıza büyük katkı sağlar.

    3SU

    SU

    Su doğal bir detoks içeriğidir. Yeterince su içildiğinde vitamin ve mineraller vücut tarafından daha iyi emilir. Aynı zamanda vücuttaki toksik maddeleri temizleyerek tüm organları olabilecek en iyi durumda tutar.

    4ZERDEÇAL

    ZERDEÇAL

    Zerdeçal kanınızı temizlerken aynı zamanda vücudunuzu iyileştirilme potansiyeli sunar. Anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı neredeyse mucize bir iksir olan kurkumin içeriğine sahiptir. Ayrıca kırmızı kan hücresi üretimini artırır. Detoks içeceği olarak iki kaşık zerdeçal ve sütü karıştırıp için.

    5LİMON SUYU

    LİMON SUYU

    Limon suyunu düzenli olarak tükettiğinizde kanınızı büyük oran temizlenebilir. Limon, virüsler ve patojenler için yaşamalarının mümkün olmadığı bir ortam yaratır. Bu nedenle sabah saatlerinde kahvaltıdan önce ılık limon suyu içmek, vücudunuzda büyük oranda temizlenme sağlar.

    6ELMA SİRKESİ VE KABARTMA TOZU

    ELMA SİRKESİ VE KABARTMA TOZU

    Bu karışım, vücudunuzdaki pH seviyesini dengeleyerek kanınızda arınma sağlar. Ürik asidi kanınızdan atmak için bir bardak suya iki kaşık elma sirkesi ve yarım tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketebilirsiniz. (Sabah)

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