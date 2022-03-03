Kandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor
Kanınızı büyük oranda temizliyor, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel olarak böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor, sağlığa büyük katkı sağlıyor. Kan akışı, bedenin oksijen taşıyıcısı olarak yaşamın devamlılığını sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca çeşitli vitamin, mineral ve inorganik maddelerin de aracılığıyla organlar arasındaki iletişimi ve düzeni sağlıyor. Tüm bu nedenlerle kanınızı toksinlerden uzak tutmak sağlıklı bir yaşamın da kilit noktası haline geliyor. İşte kandaki zehri vücuttan atan mucizevi besinler...
Kan, besinleri, oksijeni ve hormonları doku ve damarlara taşımaktan sorumludur. Böbrek ve akciğerlerin de sağlıklı bir şekilde işlerlik gösterebilmesi için kanınızı temiz tutmak, daha uzun ve daha iyi yaşamanın en iyi yollardan biri. Bazı doğal içerikler ise tüm kanı temizleyerek istenmeyen içeriklerden koruyor. İşte o besinler…
FESLEĞEN YAPRAĞI
Fesleğen yapraklarını çay olarak demlemek, kanınızı büyük oranda temizleme potansiyeline sahiptir. Fesleğen, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel olarak böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturur. Bu nedenle düzenli olarak fesleğen tüketimi, sağlığınıza büyük katkı sağlar.
SU
Su doğal bir detoks içeriğidir. Yeterince su içildiğinde vitamin ve mineraller vücut tarafından daha iyi emilir. Aynı zamanda vücuttaki toksik maddeleri temizleyerek tüm organları olabilecek en iyi durumda tutar.
ZERDEÇAL
Zerdeçal kanınızı temizlerken aynı zamanda vücudunuzu iyileştirilme potansiyeli sunar. Anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı neredeyse mucize bir iksir olan kurkumin içeriğine sahiptir. Ayrıca kırmızı kan hücresi üretimini artırır. Detoks içeceği olarak iki kaşık zerdeçal ve sütü karıştırıp için.
LİMON SUYU
Limon suyunu düzenli olarak tükettiğinizde kanınızı büyük oran temizlenebilir. Limon, virüsler ve patojenler için yaşamalarının mümkün olmadığı bir ortam yaratır. Bu nedenle sabah saatlerinde kahvaltıdan önce ılık limon suyu içmek, vücudunuzda büyük oranda temizlenme sağlar.
ELMA SİRKESİ VE KABARTMA TOZU
Bu karışım, vücudunuzdaki pH seviyesini dengeleyerek kanınızda arınma sağlar. Ürik asidi kanınızdan atmak için bir bardak suya iki kaşık elma sirkesi ve yarım tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketebilirsiniz. (Sabah)