Kandaki zehri vücuttan söküp atıyor, böbrek ve karaciğerde detoks etkisi oluşturuyor

Kan, besinleri, oksijeni ve hormonları doku ve damarlara taşımaktan sorumludur. Böbrek ve akciğerlerin de sağlıklı bir şekilde işlerlik gösterebilmesi için kanınızı temiz tutmak, daha uzun ve daha iyi yaşamanın en iyi yollardan biri. Bazı doğal içerikler ise tüm kanı temizleyerek istenmeyen içeriklerden koruyor. İşte o besinler…